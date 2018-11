Solisten singen Schubert

Bad Mergentheim.Die Messe G-Dur von Franz Schubert und das „Gloria in D“ von Antonio Vivaldi, dazu Sätze aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel erklingen am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Schlosskirche Bad Mergentheim.

Das Gloria ist das bekannteste geistliche Werk von Antonio Vivaldi. Er schrieb es wahrscheinlich zwischen 1713 und 1717 für das Ospedale della Pieta in Venedig, ein Waisenhaus, in dem er als Musiklehrer für die musikalische Ausbildung junger Mädchen tätig war.

Die G-Dur-Messe ist Franz Schuberts dritte größere Komposition. Er schrieb sie 1815 mit gerade 18 Jahren und leitete vermutlich die Uraufführung. Der Erstdruck 1846 erschien nach Schuberts Tod allerdings unter dem Namen des Prager Domkapellmeisters Robert Führer, der kurz zuvor seine Stelle wegen Betruges verloren hatte. Schuberts Bruder Ferdinand forderte erfolgreich die Richtigstellung. Die Bad Mergentheimer Aufführung richtet sich nach der autographen Abschrift im Benediktinerstift Klosterneuburg.

Vier bemerkenswerte Gesangssolisten aus Japan, Italien und Mexiko werden zu hören sein. Alle sind am Main-Franken-Theater Würzburg engagiert und dort hochgelobt zum Beispiel im Barbier von Sevilla und in Cosi fan tutte aufgetreten. Sie sangen aber auch an der Semper-Oper Dresden, an der Bayerischen Staatsoper München, in der Carnegie Hall New York, in London und an der Deutschen Oper Berlin. Akiho Tsujii (Sopran), Marzia Marzo (Alt) und Roberto Ortiz (Tenor) sind in Bad Mergentheim bekannt durch ihre Mitwirkung bei der Aufführung von „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr im März 2018. Taiyu Uchiyama wird beim Weihnachtskonzert die Bass-Partie singen.

Es musizieren der Bad Mergentheimer Kammerchor, Solisten und das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung von Felix Krüger.

Karten sind erhältlich bei der Tourist-Info unter Telefon 07931/574815, bei der Kurverwaltung unter Telefon 07931 / 965225 sowie über www.reservix.de und ab 16.15 Uhr an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018