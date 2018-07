Anzeige

wachbach.Ein Sommerfest findet am morgigen Samstag und Sonntag, 22. Juli, im Freibad in Wachbach statt. Auf dem Programm stehen ein Beachvolleyball Turnier am Samstag ab 13 Uhr sowie ein Beach Soccer Turnier ab 17 Uhr. Die Showtanzgruppe „Jamila“ wird gegen 22 Uhr ein weiterer Höhepunkt sein. Am Sonntag zeigen die Mädchen der Bauchtanzgruppe ab 14 Uhr ihre Darbietungen. Im Schwimmbecken ist für die kleinen und großen Schwimmer ein Hindernis-Parkour aufgebaut. pm/Bild: Freibad Wachbach