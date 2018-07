Sommerfest im Freibad Wachbach am 21. und 22. Juli

Anzeige

Wachbach.Ein Outdoor-Tischkicker ist das neueste Highlight im Wachbacher Freibad. Neben dem Wassertier „Hugo“, dem Piratenschiff samt Matschplatz, Tischtennis und Beachvolleyball ist hier für große und kleine Fußballfans nun weiterer Spielspaß unter blauem Himmel garantiert. Der Förderverein des Freibades freute sich sehr über die Spende der Sparkasse Tauberfranken.

Neben dem Sandstrand können all diese Angebote beim anstehenden Sommerfest am 21. und 22. Juli ausgiebig ausprobiert werden. Auf dem Programm stehen außerdem ein Beach-Soccer-Turnier am Samstagnachmittag sowie ein Beachvolleyballturnier am Abend. Die Showtanzgruppe „jamila“ wird für einen weiteren Höhepunkt am Sonntag sorgen. Der Förderverein hofft auf viele Gäste im Freibad.