Sommerpause und neue Zeiten

Bad Mergentheim.Das Jugendhaus Marabu geht in die Sommerpause und hat ab Montag, 6. August, drei Wochen geschlossen. Der erste Öffnungstag danach ist Dienstag, 28. August. Wie Sozialpädagoge Carsten Pauly mitteilte, hat das Jugendhaus dann noch zwei Wochen zu den alten Öffnungszeiten geöffnet, ehe ab Dienstag, 11. September, neue Zeiten greifen. So wird mit dem neuen Schuljahr das Jugendhaus Dienstag bis Freitag von 14.30 bis 19 Uhr geöffnet sein. Der erste große Musik-Event steht schon fest. Am Samstag, 29. September, werden die Freunde des Metal auf ihre Kosten kommen. Mit dabei sind die Lokalmatadoren von Slamister, Disfigure the Pious aus Nürnberg, Endless Scream aus Bullenheim und Turn The Course aus Schweinfurt. Einlass ist ab 19 Uhr. Weitere Informationen findet man auf der Homepage des Jugendhauses und auf Facebook.