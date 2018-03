Sorge um Familie im Bombenhagel

Anzeige

Bad Mergentheim.Mervat Al D. flüchtete mit ihrer heute 16-jährigen Tochter vor rund zwei Jahren aus der Hölle von Ost-Ghouta in Syrien nach Deutschland. Ein Großteil ihrer Familie harrt derzeit noch im Bombenhagel des Krieges in Syrien aus.

Die Sorge um ihre Familie und alle Menschen in Syrien lassen Mervat und ihre Tochter nicht mehr zur Ruhe kommen und so haben sie sich entschlossen auch hier vor Ort ein Zeichen zu setzen. Sie rufen alle friedensbewegten Menschen auf, sich an ihrer angemeldeten Demonstration am heutigen Samstag in Bad Mergentheim gegen den Krieg und das Töten in Syrien und Ost-Ghouta zu beteiligen. Die Demonstration findet ab 13 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus statt.

Mervat und ihre Tochter gehören laut Pressemitteilung keinerlei Organisation an, „es sind nur zwei Menschen, die die Erfahrung des Krieges mit all seinem menschlichen Leid und Elend teilen und dies nun öffentlich bekunden möchten“.