„Spätschicht“ am 4. April

Rolf Stahlhofen. © Wildpark

Bad Mergentheim.„Gonzo’s friends“ heißt die erfolgreiche Musikveranstaltungsreihe im Erdhaus am Wildpark. Jeden ersten Donnerstag im Monat wird hier eine „After-Work-Party“ gefeiert. Die „Spätschicht“ am kommenden Donnerstag, 4. April, wartet wieder mit besonderen Gästen auf.

„Gonzo’s friends“ waren für zehn Jahre die Begleitband des Sängers Josip „Gonzo“ Krolo und werden wegen edler Interpretationen bekannter Songs geschätzt. Am nächsten Donnerstag präsentieren sie im Erdhaus Rolf Stahlhofen, der unter anderem als Sänger der Söhne Mannheims, als Solokünstler („Zeit, was zu ändern“, „Besser jetzt als nie“), als Gründer von „Water is Right“, als Kuckuck in Peter Maffays „Tabaluga“ und durch sein Engagement bei „Schule ohne Rassismus“ bekannt ist. Einlass: ab 19 Uhr. Beginn: 20 Uhr. Tickets sind auf der Homepage des Wildparks www. wildtierpark.de (Bereich „Events/2019“) erhältlich.

