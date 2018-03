Spätschicht im Wildpark Bad Mergentheim kommt sehr gut an

Anzeige

Bad Mergentheim.Im April vergangenen Jahres (wir berichteten) startete die „Spätschicht“ im Erdhaus des Wildparks Bad Mergentheim und sie erfreut sich großer Beliebtheit. Die Stammkundschaft, die jeweils am ersten Donnerstagabend im Monat die Location im Wald ansteuert, um bei edlen Weinen und feinen Happen tolle Musik zu genießen, ist inzwischen stark gewachsen. So war die Hütte auch wieder am vergangenen Donnerstag (Bild) voll, als „Gonzo’n’friends“ mit Sänger Josip „Gonzo“ Krolo (aus dem Hohenlohekreis) an der Spitze für eine gelungene Unterhaltung sorgten. „Wir covern nicht, wir interpretieren“, lautet das Motto von „Gonzo’n’friends“. Deren Repertoire umfasst stolze 400 Titel. Die nächste Spätschicht ist am 5. April im Wildpark – wieder von 19 bis 23 Uhr. Der Run auf die Karten hat bereits begonnen. Der Wildpark bietet inzwischen ein vielfältiges Programm abseits der Wildtiere. Mehr darüber erfährt man unter „www.wildtierpark.de“. Nur noch wenige Plätze gibt es beispielsweise für den „Irischen Abend“ am 14. April. Dieser beginnt um 17 Uhr am Erdhaus. Auf eine exklusive Führung durch den Wildpark folgt ein gemeinsames Essen. Es gibt das irische Nationalgericht „Irish Stew“ und danach noch einen Whiskey auf die Freundschaft. Die Lebenslust der Grünen Insel soll zusätzlich die Liveband „Fleadh“ vermitteln. sabix/Bild: Sascha Bickel