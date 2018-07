Spanisch-Crash-Kurs und Ferienkurse für Kinder

Anzeige

Darüber hinaus gibt eine Reihe von Kursen für Kinder und Jugendliche. Für die Realschüler wird der Kurs „Fit für die Eurokom“ als Vorbereitung auf gleichnamige Englischprüfung angeboten (drei Termine ab Montag, 27. August). Der „Mathematik-Ferienkurs“ dient zur Vorbereitung für den Realschulabschluss. Es werden an vier Terminen (Mittwoch, 1. bis Mittwoch, 8. August), die Prüfungsaufgaben der Jahre 2002 bis 2012 bearbeitet. Für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren gibt es den Kurs „Digitale Fotografie und Videodreh“, der am Freitag, 3. August, stattfindet. „Italienisch für kleine Entdecker“, ist ein Angebot für die sieben bis zehnjährigen (drei Termine, Mittwoch, 29., bis Freitag, 31. August). Informationen und Anmeldung für diese Kurse bei der Volkshochschule unter Telefon 07931/ 574300, per E-Mail unter vhs@bad-mergentheim.de. und im Internet unter www.vhsmgh.de.

Zusätzlich ist die Volkshochschule mit vielen Angeboten im Sommerferienprogramm der Stadt Bad Mergentheim vertreten. Deshalb läuft die Anmeldung für folgende Kurse über das Kulturamt.

Kinder von fünf bis acht Jahren, die Spaß am Basteln haben, können für den Kurs „Bastelspaß und Fingerstempeln“, angemeldet werden, der am Mittwoch, 8. August, stattfindet. Wer lieber mit Holz arbeitet, kann im Kurs „Fadenbilder auf Holz“ am Samstag, 4. August, dabei sein. Er richtet sich an Kinder von neun bis 14 Jahren.

Sportbegeisterte von sieben bis zehn Jahren, werden bei „Hip-Hop for kids“ ihren Spaß haben. Der Kurs findet am Montag, 27. August, statt. Um verschiedene Tanzstile geht’s bei „Mixdance“ am Donnerstag, 6. September. Im Kurs „Stomp mit Plastikflaschen“, dürfen Kinder von sechs bis neun Jahren am Donnerstag, 23. August, erst etwas basteln und lernen dann einen Tanz.

Was tun, wenn sich jemand verletzt hat? Dieser Frage gehen fünf- bis achtjährige im Kurs „Erste-Hilfe für Kids“ nach (Mittwoch, 1. August).

