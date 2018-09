Spannend und abwechslungsreich

Bad Mergentheim.Auch in diesem Jahr hat die Stadt Bad Mergentheim ein spannendes und abwechslungsreiches Herbstferienprogramm für die Zeit von Montag, 29. Oktober, bis Freitag, 2. November, zusammengestellt. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen. Mit dabei sind die Filzwerkstatt Beck, das Deutschordensmuseum, eine Jugend- und Ernährungsbegleiterin, das Jugendhaus, die Jugendtechnikschule Taubertal, die Stadtbücherei, die Volkshochschule und WiPaKi im Wildpark. Veranstaltungen und Anmeldemodalitäten sind in einem Flyer zusammengestellt, der in allen Einrichtungen ausliegt und auf www.bad-mergentheim.de. bereitsteht. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.10.2018