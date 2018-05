„Spannend, zeitgemäß und auch feinfühlig“

Anzeige

Das Deutschordensmuseum hat mit seinem Theaterprojekt „Odyssee des Lebens“ den Deutschen Amateurtheaterpreis „amarena“ gewonnen.

Bad Mergentheim. Mit großer Freude, so heißt es in einer Pressemitteilung des Museums, habe Museumsdirektorin Maike Trentin-Meyer die Nachricht entgegen genommen, dass das Theaterprojekt den Preis in der Sparte „Offene Theaterformen“ gewonnen hat. Unter 189 Bewerbern habe sich die Jury für dieses Projekt entschieden.

In ihrer Begründung schreibt die Jury: „Die Stückentwicklung „Odyssee des Lebens“ verbindet die Fluchtgeschichten der am Projekt teilnehmenden Spieler mit Motiven aus Homers Odyssee... (Die Zuschauer erfahren) ansatzweise die mögliche Bedrängnis, den Verlust von privatem Raum, die Entwürdigungen, die mit einer Flucht einhergehen können, in teils beißend klaren, teils wunderbar poetischen Bildern und durchaus am eigenen Leib, jedoch immer im geschützten Rahmen des Spiels“. Und weiter: „Das Kuratorium empfindet die äußere Form des Stücks als vorbildlich für die Kategorie ’Offene Theaterformen’, die Erzählweise als unaufdringlich und schätzt die Inhalte als spannend, zeitgemäß und feinfühlig aufbereitet ein“.