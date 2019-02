Spannende Begegnung mit dem Phänomen Kunst

Bad Mergentheim.Im Stadtwerk Tauberfranken wurde jetzt die im Jahre 2017 ins Leben gerufene Kunstausstellungsreihe „Spiel Art En“ fortgesetzt: Sechs Künstler aus dem Main-Tauber-Kreis zeigen ihre Arbeiten erstmals in der Öffentlichkeit. Ab heute sind 18 Exponate zu sehen, die in den drei bekannten Kunstwerkstätten im Main-Tauber-Kreis entstanden sind: in der Freien Kunstschule „Palette“ in Lauda bei Rudi Neugebauer, im KunstWerk Tauberbischofsheim von Gunter Schmidt oder im Atelier „unARTig“ von Bernd Schepermann in Bad Mergentheim. Stadtwerk-Geschäftsführer Paul Gehrig nannte Schepermann bei seinen einführenden Worten den Spiritus Rektor dieser Kunstreihe.

Die Besucher der Ausstellung erwartet eine facettenreiche Präsentation, in der sehr unterschiedliche Stilrichtungen in ganz besonderer Art zusammenklingen.

Gemeinsame Basis der ausstellenden Künstler ist die Freude an der Malerei, wie Paul Gehrig in seinen Grußworten unterstrich. Zu sehen sind Werke von Kristina Grebner und Rupert Pillich, beide Schüler der Freien Kunstschule „Palette“ in Lauda, Michéle Schmidt und Hans Kreim vom KunstWerk Tauberbischofsheim sowie Dieter Häußler und Matthias Reeken, die beide im Atelier „unARTIG“ in Bad Mergentheim arbeiten. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung der Ausstellung von Fabian Scherer aus der Jugendmusikschule Bad Mergentheim am Marimbaphon.

Der Mentor der Malgruppe in Tauberbischofsheim, Gunther Schmidt, sieht in der vom Stadtwerk Tauberfranken geschaffenen Plattform für die regional aktiven Kunst-Workshops eine ideale Verschränkung von Arbeitswelt und Kunst. Dadurch gäbe es noch weitere Verbindungen, denn die aktiv Kunstschaffenden aus Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen und Bad Mergentheim würden einander nicht unbedingt kennen. Durch diese Präsentation in einer Gruppenausstellung werde die Begegnung und das Phänomen der Kunst zu einem gemeinschaftsbildenden Moment.

Die neue Ausstellung, so Schmidt weiter, offenbare je nach Charakter und Gestaltungsinteresse der Künstler Gemälde mit unterschiedlichsten Stilansätzen. Von naturalistisch, realistisch über gegenstandsfrei bis phantasiegeprägt bekomme der Betrachter das ganze Spektrum zu sehen.

Die Vernissage selbst sah der Tauberbischofsheimer Kunstlehrer als eine „Zusammenkunft in angenehmer Gemeinschaft von Kunstmachern und Kunstinteressenten“.

Bernd Schepermann ging in seinen tiefschürfenden Gedanken auf die sich rasant verändernde digitale Welt ein, in der es für die Menschen immer schwerer werde, ihre schöpferische Kraft und Kreativität auszuleben. Je nach Platz und Aufgabe beurteile man diese Entwicklung als Fluch und Segen. Die einen feierten in dieser Gesellschaft die gewinnbringende, nutzenorientierte Digitalisierung, andere warnten vor der Diktatur der Digitalkonzerne. Der gläserne Mensch sei ziemlich ratlos, denn – was auch immer er konstruiere, optimiere oder nur an die Wand male – „er weiß nicht, was kommt, er vermutet, er hofft und glaubt“. In dieser Zeit, in der die Menschen Gefahr liefen, ihre Kreativität zu verlieren, sieht Schepermann in der Kunst „eine wundersame Spielwiese, auf der es sich in tiefer Heiterkeit oder besinnlicher Ernsthaftigkeit tummeln lässt“. Schepermann schloss mit einem Zitat von Matisse: „Menschen mit einer besonderen Gabe zu sehen, zu finden, zu fühlen und zu gestalten – Künstler – sollen ihre Fähigkeiten weitervermitteln, damit auch andere das Wesen von Kunst erleben dürfen, die Besonderheit von Kunst verstehen lernen“.

