Spannenden Wettkampf gezeigt

Markelsheim.Wie in jedem Jahr beendeten die Markelsheimer Turner ihre Wettkampfsaison mit den Vereinsmeisterschaften. Im Rahmen des Ranglistenturnens ging es vor allem darum, sich einen der begehrten Startplätze für das Mixedturnen zu sichern und sich ein gute Ausgangsposition beim Kampf um den Vereinsmeistertitel in der jeweiligen Wettkampfklasse zu verschaffen.

Zehn Turner und 20 Turnerinnen traten dann zum Mixedturnen, einem Teamwettkampf an. Eine Mannschaft besteht hierbei jeweils aus einem Turner und zwei Turnerinnen. Erst kurz vor Wettkampfbeginn wurden sie von der Wettkampfleitung ausgelost.

Von Beginn an entwickelte sich ein sehr spannender Wettkampf unter den zehn Mannschaften. Im Gerätedreikampf mussten die Turnerinnen am Boden, Stufenbarren und Schwebebalken jeweils eine Übung präsentieren. Die Jungen taten dies an den Geräten Ringe, Barren und Reck. Die Wettkämpfer wurden hierzu vom Wettkampfleiter Alexander Eidel mannschaftsweise an die Geräte gerufen.

Die begehrten Medaillen erkämpften sich mit Platz drei Franka Engert, Tabea Halbmann und Fabian Pahl. Den zweiten Platz errang die Mannschaft um Marta Alonso, Anna Joey Desch und Filip Repp. Sieger des Mixedturnen 2018 wurden Merle Albrecht, Sarah von Thenen und Tim Leiser.

Pokale übergeben

Aus den Einzelergebnissen des Ranglistenturnen und des Mixedturnen wurden anschließend noch die Vereinsmeister ermittelt. Die Pokale erkämpften sich Carolin Edler im Leistungsturnen P-Stufe und Sarah von Thenen in der Kategorie Kürwettkampf. Bei den Turnerinnen des allgemeinen Turnens verteidigte Marlene Stegers den ersten Platz. Den Vereinsmeistertitel bei den Turnern erkämpfte sich zum ersten Mal Jonas Albrecht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018