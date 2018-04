Spannungsreicher Gesang begeistert

Anzeige

Verschiedene Welten

Danach traten die Stimmbildungs-AG der Realschule St. Bernhard unter der Leitung von Wolfgang Weiß und das Blasorchester der Musikschule Würzburg unter der Leitung von Matthias Wallny auf. Es gelang den jungen Musikern durch ihr spannungsreiches und klangschönes Singen und Musizieren, das Publikum die verschiedenen „Welten“ unterschiedlicher Stücke zu versetzen. So führte die musikalische Reise von „One Moment in Time“ über „Moment for Morricone“ mit weltbekannten Film-Melodien, „La Storia“, einem Werk, zu dem die Zuhörer sich ihre eigene Geschichte ausdenken durften, und dem berühmten „Gefangenenchor“ aus Verdis „Nabucco“ bis hin zu „My Heart will Go On“ aus dem Film „Titanic“ sowie dem Song „Music“ von John Miles, der stilgerecht mit souveränem E-Gitarren-Solo präsentiert wurde.

Ein Teil des Songtextes von „Music Was My First Love and It Will Be My Last“ (Musik war meine erste Liebe und sie wird meine letzte sein), konnte gleichsam als Motto des Konzerts gelten, denn die jugendlichen Sänger faszinierten durch ihren frischen, zupackenden und zugleich ausdrucksvoll gestalteten Gesang, obwohl es ihr erster Bühnenauftritt war.

Auch die Orchestermitglieder beeindruckten durch ihr technisch und musikalisch überzeugendes Spiel. So gelang es allen Mitwirkenden durch musikalische Qualität und begeisternde Freude am Musizieren, das Konzert in der trotz strahlenden Sonnenscheins gut besuchten Wandelhalle mit einem gelungenen, außergewöhnlichen Klangerlebnis zu beenden. Das Publikum würdigte das Konzert mit langanhaltendem Applaus. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018