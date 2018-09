Spaß am Paarsport steht im Mittelpunkt

Bad Mergentheim.Bei der Tanzsportabteilung (TSA) des TV 1862 Bad Mergentheim beginnt nach den Sommerferien ein neuer Tanzkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger.

Auftakt ist am Sonntag, 30. September. Der Kurs erstreckt sich über zehn Abende à 90 Minuten und findet sonntags ab 18 Uhr in der Stadtgartenhalle, Würzburger Straße in Bad Mergentheim statt, dem Trainingsdomizil der TSA.

Unterrichtet werden die Kursteilnehmer von erfahrenen Übungsleitern, die den Spaß an dem schönen Paarsport mit viel Engagement und Motivation vermitteln. Im Tanzkurs werden zunächst die Grundschritte der Tänze des Welttanzprogramms erlernt und geübt. Unterrichtet werden Standard-Tänze wie Langsamer Walzer, Tango und Quickstep sowie Latein-Tänze wie ChaChaCha, Rumba, Jive und Disco-Fox. Neben den Grundschritten werden bei allen Tänzen noch zusätzliche Figuren gelehrt, die es den Paaren erlauben, sich sicher und abwechslungsreich auf dem Parkett zu bewegen.

