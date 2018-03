SPD regte Resolution zum Fall Ndow an

Anzeige

Von bereits über 6000 Unterschriften der Online-Petition berichtete SPD-Stadtrat Frederick Wunderle im Gemeinderat und forderte das Bad Mergentheimer Gremium auf, ebenfalls ein „politisches Statement“ abzugeben. In seiner Heimat Gambia erwarte Dame Ndow, so Wunderle, keine faire und menschenwürdige Behandlung. Möglicherweise sei sogar sein Leben weiter bedroht.

SPD-Vertreter Wunderle ärgerte sich über die Stadtverwaltung, weil diese kurzfristig den Resolutionsentwurf nicht auf die Tagesordnung nehmen wollte. „Aber der Gemeinderat kann trotzdem abstimmen“, sagte Wunderle, „wenn er es will“. Die Stadt Bad Mergentheim zeige Flagge für Tibet oder solidarisiere sich mit öffentlichen Zeichen gegen die Todesstrafe in anderen Ländern, so Wunderle, jetzt sei es an der Zeit, Farbe zu bekennen für einen jungen Mann, der eine erfolgreiche Integration in kurzer Zeit im Taubertal hingelegt habe, einen festen Arbeitsplatz vorweisen könne und sich ehrenamtlich in der Tafel und im Verein engagiere.

Aus formalen Gründen, so Oberbürgermeister Udo Glatthaar, habe der Tagesordnungspunkt nicht so kurzfristig aufgenommen werden können. Zudem sei die Stadt nicht zuständig. „Wir nehmen das mit in den Ältestenrat“, sagte Glatthaar. Enttäuschend fand das Wunderle. Der 1. März sei nächste Woche, das Zeichen jetzt nötig. SPD-Fraktionschef Klaus Dieter Brunotte legte nach: „Nach Auskunft des Regierungspräsidiums ist es dem Gemeinderat unbenommen, jederzeit zu einem Thema seine Meinung zu äußern!“

Heinz-Joachim Kuper (Freie Wähler) ergänzte: „Ich kenne den jungen Mann und muss sagen, er war bestens integriert.“

Dass jeder die Online-Petition mit unterschreiben könne, warf Hariolf Scherer (CDU) ein und fügte an, dass der katholische Kirchengemeinderat dies auch schon getan habe.

„Die Grünen unterstützten den Resolutionsentwurf“, sagte Thomas Tuschhoff und beklagte: „Es ist jammerschade, dass wir heute Abend nicht darüber abstimmen können.“

Eine andere Position bezog Dr. Klaus Hofmann (CDU): „Der Asylantrag wurde von Behörden geprüft und abgelehnt. Der Mann hat also kein Recht in Deutschland zu bleiben, deshalb bin ich für seine konsequente Abschiebung!“ Hofmann fügte noch an: „Gambia hat einen neuen Präsidenten, der alte Machthaber ist weg. Und es gibt ein neues Parlament.“

Die Regeln und Gesetze in Deutschland seien einzuhalten und anzuwenden. Fraktionskollege Ulrich Gebert sagte dann: „Ich bin nicht zuständig für Leute aus Afrika. Der Asylantrag wurde abgelehnt.“

„Ich schäme mich für manche Aussagen hier. Ich bin entsetzt und verlasse jetzt die Sitzung“, machte SPD-Stadträtin Inge Basel ihrem Unmut Luft und packte ihre Tasche.

„Dame Ndow sollte bleiben dürfen, er ist gut integriert gewesen“, sagte danach Manuela Zahn (CDU). Man müsse sich den Einzelfall anschauen und dürfe nicht alle Flüchtlinge über einen Kamm scheren.

„Gambia ist noch längst keine Muster-Demokratie“, entfuhr es Frederick Wunderle (SPD), ehe Klaus Dieter Brunotte ebenfalls davor warnte, die Augen vor den Gefahren für Ndow in seiner Heimat zu verschließen. Er sei geflohen aus Angst um sein Leben. Viele Unterstützer des alten Machthabers seien noch vor Ort. Hubert Rothenfels (CDU) wandte dagegen ein: „Wir sollten unseren Behörden vertrauen. Sie haben den Fall geprüft und entschieden.“

Oberbürgermeister Udo Glatthaar positionierte sich schließlich doch noch: „Uns fehlt ein Einwanderungsgesetz in Deutschland. Ich hoffe, er wird nicht abgeschoben.“

Damit war die Debatte im Gremium beendet.

