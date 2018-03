Spenden retten das Augenlicht

Anzeige

Bad Mergentheim.Menschen mit Sehbehinderungen in Entwicklungsländern zu helfen, das liegt den Einwohnern aus Bad Mergentheim am Herzen. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben von 210 Bürgern aus Bad Mergentheim insgesamt 19 398 Euro an Spenden erhalten. Mit dem Geld kann die CBM 646 Menschen in Asien, Afrika oder Lateinamerika am Grauen Star operieren und so Augenlicht schenken. Weltweit leben 39 Millionen blinde Menschen. Darunter leidet rund die Hälfte am Grauen Star, einer Trübung der Augenlinse. Mit einer kleinen Operation könnten sie wieder sehen. Durchschnittlich kostet ein solcher Eingriff in den Projekten der CBM nur 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro. Doch das sind Beträge, die sich viele der Betroffenen nicht leisten können. Die CBM zählt zu den größten und ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. pm