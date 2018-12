Spiegel gestreift

Bad Mergentheim.Während zwei Pkw am Sonntagabend in entgegengesetzter Richtung in Bad Mergentheim aneinander vorbeifuhren, streiften sich die Außenspiegel der Fahrzeuge.

Die 39-jährige Fahrerin des Ford Galaxy war aus Richtung Bad Mergentheim kommend in Richtung Dainbach unterwegs. Unmittelbar vor einer Linkskurve kam ihr nach eigener Aussage ein unbekannter Pkw-Fahrer zum Teil auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Trotz Abbremsens und Ausweichens verhinderte sie eine Berührung der beiden Fahrzeuge nicht mehr. Der Schaden an dem Ford beläuft sich auf circa 600 Euro.

Bei dem entgegenkommenden Pkw soll es sich um einen roten Kleinwagen handeln, an dem das vordere amtliche Kennzeichen fehlte. Zum Unfallzeitpunkt fuhr hinter den jeweiligen Unfallbeteiligten andere Verkehrsteilnehmer, die kurz anhielten, um sich nach den eventuellen Folgen zu erkundigen. Da der Fahrer des roten Kleinwagens unbekannt ist, sucht die Polizei Zeugen, die sich mit Hinweisen unter Telefon 07931/54990 melden sollen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.12.2018