Spielerisch Motorik und Koordination trainiert

Krönender Abschluss des Tages war der Tennisbiathlon-Wettbewerb, bei dem die Kinder der vier Klassen in verschiedene Gruppen eingeteilt wurden. Von jeder Altersstufe war jeweils ein Kind in dem jeweiligen Team. Angefeuert wurden die Teams von den zahlreich erschienen Eltern und den Kindern, die gerade nicht am Start waren. So gaben alle Kinder läuferisch vollen Einsatz und stellten ihre Zielsicherheit unter Beweis.

Häufig klappte dies nicht beim ersten Versuch, so dass der ein oder andere mehrere Anläufe benötigte, um wieder auf die Laufstrecke und zum „Abklatschen“ mit dem nächsten Starter zu gelangen.

Viele strahlende Gesichter bei dem obligatorischen Abklatschen und der Medaillenübergabe waren der Lohn für das Orga- und Trainerteam. Organisiert und durchgeführt wurde der Tag von Jugendsportwart Ingo Schulz. Die Tennis- und Spielstationen wurden von Chiara Zemke, Elisa Kimmelmann, Lena Kimmelmann, Pascal Väth, Juri Bastron, Melissa und Bettina Schmidt geleitet. Verena Herkert, Gerhard Wedel sowie kümmerten sich um die Verpflegung der Tennisneulinge. gi

Dienstag, 08.05.2018