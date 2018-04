Spielhallen liegen zu nahe beieinander

Anzeige

Die Situation wurde darin folgendermaßen dargelegt: In Bad Mergentheim gibt es aktuell an fünf Standorten Spielhallen: Am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz 42 im Obergeschoss der „Zunftstuben“, Im Activ-Center (Johann-Hammer-Straße 1), Beim Oelsteg 7 und im Mittleren Graben 50.

Dazu kommen noch Wettbüros in der Ochsengasse 3 und der Wolfgangstraße 2. Wegen der Härtefallregelung nach § 42 Abs. 1 und 2 LGlüG (Landesglückspielgesetz) dürfen die Spielhallen am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz 42 und im Mittlereren Graben 50 aus gewerberechtlicher Sicht bis zum 30. Juni 2021 betrieben werden, obwohl zwischen diesen der im LGlüG geforderte Abstand von mindestens 500 Metern Luftlinie nicht eingehalten wird.

Für die Spielhallen im Activ-Center und Beim Oelsteg 7 gilt dasselbe, obwohl sie jeweils vier Spielhallen enthalten und damit gegen die Vorschrift verstoßen, die eine Mehrfachbelegung ausschließt.

Und weiter ist derzeit ein Baugenehmigungsverfahren für die Verlagerung einer bestehenden Spielhalle in ein ehemaliges Möbelhaus anhängig. Wenn diese erfolgt ist, muss die Härtefallregelung auf diese Spielhalle nicht mehr angewendet werden; sie kann dann gemäß § 41 LGlüG eine auf 15 Jahre befristete Erlaubnis erhalten. Die beiden Wettbüros konnten auf der Grundlage des § 34 BauGB (Baugesetzbuch) baurechtlich genehmigt werden, da es sich jeweils um Standorte handelt, deren Umgebung ein Mischgebiet im Sinne der BauNVO (Baunutzungs-Verordnung) darstellt und eine Prägung durch gewerbliche Nutzung gegeben ist, erläutere der Sachstandsbericht.

Andere Nutzung

Stadtrat Thomas Tuschhoff (Grüne) machte deutlich, dass das Landesglückspielgesetz umzusetzen sei. „Den Betreibern der Spielhallen sowie den Eigentümern der Immobilien Activ-Center und beim Oelsteg 7 muss klar sein, dass Mehrfachbelegungen dem Gesetz entgegenstehen und diese Räume einer anderen Nutzung zugeführt werden müssen“, sagte Tuschhoff, der nochmals nachdrücklich darauf hinwies, dass „mehrere Spielhallen an einem Ort nicht zulässig sind“. Das bestätigten dann auch Hubertus Hettenbach und Bernhard Gailing (beide CDU). Gailing machte zudem deutlich, dass es ja gar kein „richtiges“ Spielcasino in der Stadt gebe. Ansonsten nahm der Ausschuss den Sachstandsbericht zustimmend zur Kenntnis. hp

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018