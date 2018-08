Spielmannszug stellt sich vor

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Deutschmeister-Spielmannszug ist der Deutschorden Compagnie Bad Mergentheim angeschlossen. Zusammen gestalten sie zum Beispiel die monatlichen Wachaufzüge auf dem Deutschordensplatz. Als eigenständiger Spielmannszug tritt er bei so manchen örtlichen Festen und Feiern auf. Gespielt wird traditionelle Marschmusik in historischer Uniform und flotte Unterhaltungsmusik in weiß-blauer Tracht. Der Deutschmeister-Spielmannszug stellt sich am heutigen Freitag, 3. August, von 14 bis 16.30 Uhr im Arsenal im äußeren Schlosshof (hinter dem Café im Schlossgarten) der Öffentlichkeit vor. Das Spielen mit Piccoloflöte, Landsknechtstrommel, Ventilfanfare und Lyra wird Interessierten gezeigt. Wer Lust hat, darf jedes Instrument selbst ausprobieren. Außerdem darf das Clubhaus (Arsenal) besichtigt werden.