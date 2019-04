Sportliches Angebot für Nachtschwärmer

BAD MERGENTHEIM.Mit dem „Nachtsport“ wird in der Kurstadt ein neues Angebot geschaffen, das jungen Leuten im Alter von 16 bis 27 Jahren offen steht.

Begleitet wird das Projekt vom städtischen Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten Michael Schnitzler in Zusammenarbeit mit dem städtischen Jugendhaus Marabu. Erstmals wird für Samstag, 13. April, in der Zeit von 20 bis 22 Uhr zum Nachtsport eingeladen. In der Turnhalle Stadtmitte (bei der Grundschule) kann man sich dann zum gemeinsamen Schwitzen treffen: zu Fußball, Volleyball oder Handball, zum Turnen oder auch zu kleinen Turnieren. Das genaue Programm bestimmen die Teilnehmer selbst. Michael Schnitzler und ein pädagogischer Mitarbeiter des Jugendhauses Marabu sind Ansprechpartner vor Ort.

Andernorts großer Erfolg

Das Format „Nachtsport“ richtet sich an Einheimische genauso wie Migranten. Es wird derzeit von allen Integrationsbeauftragten im Landkreis aufgebaut, da es andernorts ein großer Erfolg war. „Wir schaffen ein niederschwelliges Angebot für alle, die Freude an Bewegung und am Kennenlernen neuer Leute haben“, sagt Michael Schnitzler. Durch die Turnhalle als Veranstaltungsort seien die Nachtsport-Besucher zudem vom noch wechselhaften Wetter unabhängig. Sportkleidung und Hallenturnschuhe sollten mitgebracht werden. Im Falle eines Erfolges soll der Nachtsport zur regelmäßigen Veranstaltung werden. stv

