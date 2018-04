Sprachnachricht wird zum Verhängnis

Anzeige

Um diese Argumentation zu untermauern, griffen die Anwälte teils zu kreativen Interpretationen der Indizien. So war etwa einer der Angeklagten in einer Sprachnachricht auf seinem Mobiltelefon zu hören, wie er sagte, sie seien „spezialisiert auf Bäcker“. Die Deutung seines Verteidigers lautete: „Bäcker“ verweise auf Drogen, da diese von ihrer Konsistenz her Mehl ähnelten. Angesichts der Tatsache, dass ein anderer Angeklagter bereits wegen zahlreicher Einbrüche in Bäckereien vorbestraft war, wollte das Gericht dieser Argumentation jedoch nicht folgen.

Nicht nachvollziehbar

Und auch wenn der Fahrer des Fluchtfahrzeugs längere Zeit in Külsheim und Bad Mergentheim gelebt hatte, war es für das Gericht nicht nachvollziehbar, dass die Männer zum Drogenkauf von Halle aus ins ruhige Taubertal und nicht in eine Großstadt gefahren sein sollten. Die Tatsache, dass die Angeklagten noch nicht einmal Geld zum Duschen oder zum Tanken hatten, wie aus Sprach- und Textnachrichten auf ihren Mobiltelefonen hervorging, spreche ebenfalls dagegen, dass die Männer nur Drogen kaufen wollten.

Hauptschalter umgelegt

Neben dem Kriminalbeamten, der die Sprachnachrichten vorspielte, wurden am Freitag vier Zeugen gehört. Dabei ging es vor allem um einen Vorfall in der Firma „HDS Ventilatoren und Lüfter“ in Dörzbach. In der Nacht, in der mindestens einer der Angeklagten in der Nähe Nummernschilder klaute und zwei Männer bei einem Einbruchsversuch in eine Bäckerei gestört wurden, wurde bei HDS der Hauptstromschalter umgelegt. Der Einbruch dort scheiterte nach Überzeugung des Gerichts nur, weil von dem nicht verschlossenen Keller mit dem Schaltschrank kein Zugang zum Rest der Firma bestand. Mit dem Einbruch in Verbindung gebracht wurden die Angeklagten über einen bei ihnen gefunden Schlüssel, der zu dem Schaltschrank passte. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs hatte beim Einbruch in die Bäckereifiliale in Tauberbischofsheim und aus dem Haus seiner Stiefmutter in Külsheim ebenfalls Schlüssel mitgehen lassen.

Auch weil er sich bei einer Verkehrskontrolle zu einer hochriskanten Flucht mit Verfolgungsjagd entschloss, muss er nun in Haft. Wie seine Mitangeklagten ist er zwar vorbestraft. Anders als sie war er aber bisher nur zu Geldstrafen verurteilt worden. Seine Anwältin kündigte an, in Berufung zu gehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018