Sprecher der Hachteler Vereine geehrt

Hachtel.Mit festlichen Violine- und Bratscheklängen und harmonischen Liedvorträgen von den Ottmar-Mergenthaler-Sängerfreunden wurde der traditionelle Hachteler Neujahrsemfang im Dorfgemeinschaftshaus musikalisch eröffnet. Ortsvorsteher Paul Brunner konnte erfreulicherweise wieder einen Großteil der Einwohnerschaft begrüßen, unter den Gästen auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar.

Brunner warb darum, beim ehrenamtlichen Engagement sowie der Dorfentwicklung nicht nachzulassen, um dem Rückgang der Einwohnerzahl entgegenzuwirken, und er dankte dem Sprecher der Hachteler Vereine, Oskar Fritzmann, der nach 30 Jahren Organisationsleitung die Verantwortung für das Dorfgemeinschaftsfest an Karl Gerlinger übertrug.

Im Anschluss berichtete Stadtrat Hubert Rothenfels vor den interessierten Zuhörern über die aktuellen öffentlichen Themenschwerpunkte des Gemeinderates.

In seinem Grußwort stellte Oberbürgermeister Udo Glatthaar das Miteinander in den Vordergrund. Besonders hob er den hohen Stellenwert des in Hachtel gelebten bürgerschaftlichen Engagements und Miteinanders hervor. Beides kam laut Pressemitteilung beim gelungenen Neujahrsempfang wieder voll zur Geltung. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019