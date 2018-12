Spritzige und intelligente Kabarettshow

Bad Mergentheim.Mit Liza Kos fand die Kleinkunstsaison 2018/2019 der Stadt Bad Mergentheim im Kulturforum eine begeisternde Fortsetzung.

Die in Moskau als Elizaveta Kostyuk geborene Kabarettistin, Sängerin, Musikerin und Liedmacherin kam Mitte der 90er Jahre als 15-Jährige mit ihren Eltern aus Russland nach Deutschland, wo sie seit 2000 in Aachen lebt. Bis 2010 absolvierte sie eine Ausbildung als Gestaltungstechnische Assistentin, bevor sie ab 2011 als Sängerin und Musikerin mit sowohl ernsten als auch humorigen und kabarettistischen Liedern auf Bühnen auftrat. Nach mehreren Erfolgen widmete sie sich unter dem Künstlernamen Liza Kos inhaltlich und musikalisch ausschließlich dem Kabarett. 2015 präsentierte sie in Aachen ihr erstes Soloprogramms „Was glaub’ ich, wer ich bin?!“, mit dem Liza Kos seither bundesweit unterwegs ist. Zudem war sie mittlerweile bei zahlreichen Auftritten in bekannten Kabarett- und Comedy-Shows zu sehen und wurde mit renommierten Kleinkunstpreisen ausgezeichnet.

In ihrem Programm „Was glaub ich, wer ich bin?!“ erzählte Liza Kos über ihre Integration und Erlebnisse in Deutschland. Wer sie selbst sei, ist für Liza Kos eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, denn im Grunde hat sie drei unterschiedlich kulturelle Identitäten. Zum einen aufgrund ihrer Herkunft und Wurzeln russisch, zum zweiten in Deutschland lebend hiesig sowie zum dritten türkisch, weil sie während ihrer Integration hierzulande ein aus der Türkei stammender Mann ihr erster Freund war nebst dass sie zum Islam konvertierte sowie von ihm einem einen Sohn bekam.

Adäquat spielte Liza Kos bei ihrer Bühnenshow mal die Rolle einer „typischen Russin, mal die einer „typischen“ und integrierten Deutschen, sowie drittens die nebst kopftuchtragende „typische“ Türkin. Man sehe ihre gute Laute nicht an, die sie als Russin ohne Doping oder Wodka dennoch habe, äußerte Kos zum Beispiel gängig klischeeartig. Und was sei schon typisch russisch, deutsch oder türkisch? Ein Mann in Russland mache womöglich aufgrund des zahlenmäßigen Überschusses von Frauen davon Missbrauch, wenn er ohne Wodka nüchtern sei, seine Freiheit wieder zu suchen.

Was sei für einen deutschen Mann typisch? Etwa akribisch den Müll zu trennen? Sie bediente sich beißender Ironie und noch weiterer klischeeartiger Vorurteile. Vielleicht sei ihr die Integration in Deutschland dann wirklich gelungen, als sie nach dem Kennenlernen ihres nächsten und eines wirklich deutschen Freundes den Eintritt in den Aachener Karnevalsverein vollzogen habe.

Einhergehend garnierte Kos die Erzählungen über ihre Identitäten nebst ihren Erlebnissen eines Integrationsprozesses in Deutschland mit entsprechendem russischem oder türkischem Sprachakzent als auch wiederum in akzentfreiem Hochdeutsch bis hin mit Aachener Plattdeutsch versehen.

Zwischendurch griff sie bei ihren Liedern zur Gitarre, die in Wirklichkeit zwar eine russische Balalaika sei, sich allerdings schon längst in Deutschland integriert habe. „Ihr müsst so richtig ausflippsen“, forderte sie mit beabsichtigten Buchstaben- und Wortspielen beispielsweise das Publikum zum Mitmachen auf.

In dieser Manier zeigte Kos sowohl ihre Neigung und Liebe zum Multikulturellen als auch zur Integration sowie zu ihrer Lebensheimat Deutschland wie etwa in einem Lied dem Land gewidmet, in dem alles und alle so pünktlich sind – außer der Deutschen Bahn – und wo die Menschen nur bei Grün über die Straße gehen, selbst wenn keiner kommt und es 3 Uhr nachts ist. „Ich hab mein Herz an dich verloren“, bekannte die russischstämmige Kabarettistin, die sich bei einer Zugabe außerdem als ausgezeichnete Jazzsängerin entpuppte.

Zu Beginn hatte Svenja Schuck, Veranstaltungsmanagerin der Stadt Bad Mergentheim, bei ihrer Begrüßung der äußerst zahlreichen Besucher, darunter auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar, darauf hingewiesen, dass in dieser Saison das Publikum zum Ende eines Kleinkunstabends durch Einwurf der Karte in eine grüne oder rote Box am Ausgang je nach (Nicht-)Gefallen abstimmen könne.

Liza Kos könnte an diesem Abend sehr viele Stimmen in die grüne Abstimmbox von Zuschauern erhalten haben, die damit – nebst stürmischen Applaus – womöglich ihr großes Wohlgefallen zum Ausdruck brachten. Denn Liza Kos begeisterte das Publikum mit einer spritzigen und intelligenten Kabarettshow, die sowohl voller Esprit und zugleich herrlich ironischem Humor schier sprühte als auch hochgradig und kurzweilig unterhaltsam war sowie mutmaßliche Klischees geradezu köstlich bediente, aufdeckte und entlarvte.

Zugleich zeigte die sympathische und charmante Musikkabarettistin mit einfühlsamer Selbstironie auf, dass trotz unterschiedlicher Identitäten und Kulturwurzeln, wenn auch für alle Seiten nicht einfach, eine Integration und ein gesellschaftliches Miteinander möglich sind.

Am Freitag, 25. Januar, folgt um 19.30 Uhr im Kulturforum Carmela De Feo mit ihrem Programm „Die Schablone, in der ich wohne“. Im Vorverkauf sind Karten in der Tourist-Information, beim Gästeservice der Kurverwaltung oder auf www.bad-mergentheim.de erhältlich. pdw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018