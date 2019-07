„Sprühen vor Frische und Tatendrang“

Wachbach.Im Rahmen eines Festaktes wurde die langjährige Leiterin der Ottmar-Schönhuth-Schule in Wachbach, Heidrun Walliser-Stoppel, feierlich in den Ruhestand verabschiedet.

„Jeder, der aufhört zu lernen, ist alt, egal ob das mit 20, 50 oder mit 80. Wer lernt, bleibt jung“, zitierte Schulamtsdirektorin Magda Krapp den US-amerikanischen Auto-Industriegründer Henry Ford. Zuvor hatte Walliser-Stoppel einführende Worte an die Schüler, Eltern und Ehrengäste gerichtet. „Auch nach mehr als 40 erfüllten Berufsjahren sprühen Sie immer noch vor jugendlicher Frische und Tatendrang“, sagte Krapp an die scheidende Rektorin gerichtet, bevor sie einen Überblick über deren Vita gab.

„Sehr selbstbewusst“

So wechselte Walliser-Stoppel zum Schuljahr 1983/1984 in den Bereich des Schulamtes Bad Mergentheim zur Grundschule nach Edelfingen, wo sie 1997 zur Leiterin bestellt wurde. Ab 2003 fand sie fortan an der Ottmar-Schönhuth-Grund- und Hauptschule in Wachbach als deren Rektorin ihren beruflichen Bestimmungsort.

Auch wenn sich Walliser-Stoppel verstärkt auch einer Stärkung des Hauptschulbereichs widmete, lief dieser aufgrund rückläufiger Schülerzahlen 2017/2018 aus.

„Sie haben die Interessen der Ottmar-Schönhuth-Schule, die Ihnen sehr am Herzen lag, immer mit Nachdruck und sehr selbstbewusst vertreten“, hob Oberbürgermeister Udo Glatthaar Glatthaar gegenüber Walliser-Stoppel hervor. Zugleich überreichte er ihr mit Dank für das Engagement und den besten Wünschen für ihren Ruhestand ein Präsent mit dem Stadtwappen.

Über das mehr als 15-jährigen Wirken Walliser-Stoppels in der Religionspädagogik berichtete Schuldekan Hans-Jürgen Nonnenmann. Dabei habe die Rektorin etwa in Schulgottesdiensten oder im Unterricht das Leitbild „Kinder brauchen Wurzeln und Flügel“ gepflegt. „Sie haben die Ausbildung von Flügeln bei den Kindern mit Mut sowie nach bestem Wissen und Gewissen gefördert“, akzentuierte er.

Als „sehr zielorientierten Menschen, der alles daran setzt, die Ziele auch zu erreichen“, charakterisierten Doris Amm und Elke Kümmerer, Vorstandsmitglieder des Fördervereins der Ottmar-Schönhuth-Schule, Walliser-Stoppel. Seit Gründung des Fördervereins vor sechs Jahren habe man gemeinsam viel erreicht. Wie viele andere Grußredner dankte Susanne Stattelmann im Namen des Elternbeirats der ausscheidenden Schulleiterin mit einem kleinen Präsent. Ihr Leitmotiv sei immer „fördern und fordern“ gewesen, bekräftigte Walliser-Stoppel gegen Ende des Festaktes.

Zuvor hatte sie traditionell jeden Viertklässler mit einem Herzpräsent verabschiedet.

„Mit 65 Jahren fängt die Rente an“, ließ die Schülerschaft in einem eigens als Überraschung für Walliser-Stoppel und deren Verabschiedung einstudierten Lied am Schluss des Festakts erklingen. pdw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019