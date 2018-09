Wachbach.Square Dance zum Kennenlernen: Die Taubertal Dancers Bad Mergentheim veranstalten am Freitag 28. September und 5. Oktober von 20 biss 22 Uhr in der Alten Sporthalle, Dorfstraße 130 in Wachbach einen Tag der offenen Tür. Gleichzeitig beginnt ab dem 5. Oktober der nächste Tanzkurs.

Beim Square Dance kann man einfach mal abschalten und Spaß haben. Und das gilt für alle, die Freude an der Bewegung zu Musik haben. Englischkenntnisse sind nicht erforderlich, da alle Figuren auf Deutsch erklärt werden. Es ist auch keine besondere Kleidung erforderlich. Was verlangt wird, ist etwas Konzentration, guten Zuhören und Spaß am Tanzen.

Der Caller, zu deutsch: Vorsager, ruft den Tänzern eine Tanzfigur zu, die dann im Takt der Musik ausgeführt wird. Durch unterschiedliche Variationen der einzelnen Tanzfiguren ergeben sich immer wieder neue Tanzfolgen und reichlich Spaß. Getanzt wird nicht nur zu Countrymusik, sonder zu nahezu jeder modernen, zeitgemäßen Musik. Nach dem Kurs ist jeder in der Lage, diese Figuren auf Tanzveranstaltungen in ganz Deutschland und sogar weltweit zu tanzen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018