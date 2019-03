„Stadt kann stolz auf den Schäfer sein“

Der Schäfer-Gehrig-Wegweiser hat einige Stationen hinter sich gebracht (wir berichteten). Nun hat er wohl seinen letzten Standort gefunden.

Bad Mergentheim. Der aus den 1930er Jahren stammende Schäfer-Gehrig-Wegweiser wurde dem Deutschordensmuseum übergeben. Das Museum hat den aus Holz geschnitzten Wegweiser, unterstützt von einer finanziellen Spende des Ehepaars Wolfgang und Karin Böhler, gekauft. In der zweiten Jahreshälfte wird er in der Abteilung Stadtgeschichte im Kurbad-Raum aufgestellt.

Museumsdirektorin Maike Trentin-Meyer dankte dem Böblinger Ehepaar für die Spende und freute sich, dass der Gehrig-Wegweiser das Museum bereichern werde. Für die Stadt sei es ein Riesenglück gewesen, dass der Schäfer dank seiner Aufmerksamkeit die Heilquelle entdeckt habe.

Der 1943 in Bad Mergentheim geborene Wolfgang Böhler ist stolz auf seinen Urururgroßvater Franz Gehrig. Auch Bad Mergentheim könne stolz auf den Schäfer sein, denn man könne sich schon fragen, was aus der Stadt geworden wäre, wenn Gehrig nicht das Heilwasser im Jahr 1826 entdeckt hätte. Vielleicht wäre es dann einfach nur bei „Mergentheim“ geblieben. Mehrmals im Jahr verbringt das Ehepaar Böhler einige Tage in der Kurstadt und besucht dann auch das steinerne Gehrig-Denkmal im Kurpark.

Für seine Entdeckung durfte Gehrig allerdings nur einige Jahre lang als Brunnenmeister seinen Lebensunterhalt verdienen und seine Familie erhielt das Bürgerrecht. Danach musste er sich als Taglöhner durchs Leben schlagen und starb, verarmt und verbittert, am 20. Juli 1851 an Brust- und Lungenwassersucht.

Vor einigen Monaten haben Rainer und Sonja Götzelmann den Schäfer-Gehrig-Wegweiser, der unter anderem im Kurpark aufgestellt worden war, bei einem Antiquitätenhändler entdeckt und gekauft. Als Böhler erfuhr, dass das Deutschordensmuseum an der noch gut erhaltenen Schnitzarbeit des Bildhauermeisters Johannes Stephan interessiert sei, hat er sich bereit erklärt, das Vorhaben mit einer großzügigen Spende zu unterstützen. Denn es liege ihm sehr am Herzen, dass der Wegweiser erhalten bleibt und der Öffentlichkeit präsentiert wird. Das Museum sei dafür der ideale Ort, auch um das Andenken an den Entdecker der Bad Mergentheimer Heilquelle in Ehren zu halten.

