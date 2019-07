„Stadt steht fest zur Schule in Wachbach“

Das 50-Jahr-Jubiläum der Ottmar-Schönhuth-Schule in Wachbach und zugleich die Verabschiedung von Leiterin Heidrun Walliser-Stoppel waren doppelter Anlass für einen Festakt.

Wachbach. „Alles hat seine Zeit“ lautete am Dienstagnachmittag das Motto in der Aula der Ottmar-Schönhuth-Schule bei einem umfangreichen Festakt gleich aus zweierlei Anlässen: Zum einen wurde damit das 50-Jahr- Jubiläum der Grundschule in Wachbach gefeiert. Und zum zweiten wurde deren langjährige Leiterin Heidrun Walliser-Stoppel feierlich in den Ruhestand verabschiedet (siehe gesonderten Artikel).

„Auch wenn die Schule inzwischen nur noch Grundschule ist, steht die Stadt Bad Mergentheim dennoch fest zu dieser Einrichtung“, versicherte Oberbürgermeister Udo Glatthaar. Man werde die Schule in die Zukunft führen, versprach Glatthaar. Folglich investiere die Stadt rund 680 000 Euro in den Schulstandort Wachbach: für die Ertüchtigung der Dachentwässerung, die man nach derzeitigen Plänen noch in diesem Jahr beginnen wolle.

Der Gemeinderat habe beschlossen, so Glatthaar, alle derzeitigen Schulstandorte in Bad Mergentheim zu erhalten. Aufgrund von steigenden Kinderzahlen seien Investitionen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen derzeit Schwerpunkt der städtischen Politik. „Vor Euch liegt nun ein neuer Abschnitt in Eurer Zeit als Schülerinnen und Schüler“, verabschiedete der OB die Viertklässler.

Ortsvorsteher Hermann Dehner betonte die gute Zusammenarbeit mit der Schule etwa in Bezug auf Brandschutzmaßnahmen und beim Kindergartenumbau. Auch nach fünf Jahrzehnten sehe das Gebäude noch elegant und zeitgemäß aus.

Seit dem Bau der Schule habe man auf das Motto: „Kurze Beine, kurze Wege“ gesetzt, erinnerte die geschäftsführende Schulleiterin Karin Endres, die vor Beginn ihres Grußwortes an der Gitarre begleitend gemeinsam mit dem Auditorium den Klassiker „Zum Geburtstag viel Glück“ anstimmte.

„Ob es eine erfüllende Zeit in der Schule ist oder war, muss jeder für sich entscheiden“, meinte sie.

„Es wäre wünschenswert, wenn die Landesregierung sowohl in die Ausstattungen als auch in die Besoldung der Lehrkräfte investieren würde“, appellierte die örtliche Personalvertreterin Jana Kolberg. Dass sich die jahrelange gute Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten und der Schule noch intensiviert habe, seit das Kinderhaus direkt an das Schulgebäude angeschlossen wurde, berichtete Simone Kilb, Leiterin des Christlichen Kinderhauses Wachbach. Begleitet wurde der Festakt von einem bunten Rahmenprogramm. Der Schulchor präsentierte einen Auszug aus dem Kindermusical „Tuishi Pamoja“, das im Mai bei einem Begegnungskonzert des Staatlichen Schulamts Künzelsau am Deutschorden-Gymnasium (DOG) in Bad Mergentheim von mehreren Schulen und Einrichtungen aus der Region – unter anderem auch der Ottmar-Schönhuth-Schule – aufgeführt wurde. Das zweite Liede trug den Titel „Ferienzeit“ nach der Melodie des Hits „Live is Live“ der österreichischen Band Opus.

„Wer hat an der Uhr gedreht?“ war Titel einer Darbietung der Klassen eins und zwei. Eine Theater-Einlage bot die Klasse drei mit „Der Handschuh“ nach Schiller.

„Wir gehen ab“ sangen dann noch die Schüler der Klasse 4 gemäß Melodie und Rhythmus des Sido-Hits „Ich heb’ ab“. Für musikalische Stimmung sorgte zudem ein Bläserensemble der Musikkapelle Wachbach mit mehreren Stücken.

