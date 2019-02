Stadt weist Vorwürfe des Ortsverbands zurück

BAD MERGENTHEIM.Die Stadt Bad Mergentheim weist die vom VdK-Ortsverband gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück und ist laut Pressemitteilung „befremdet über die öffentliche Darstellung von Sachverhalten durch den Vorsitzenden Hans-Dieter Bauer“.

Unsere Zeitung berichtete am vergangenen Dienstag über die Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes. Bauer hatte dort laut Bericht unter anderem kritisiert, dass die Stadt eine barrierefreie Haus- und Wohnraumberatung im vom VdK genutzten Gebäude „Oberer Graben 65“ nicht wolle und durch die Ablehnung eine vom VdK gewünschte Flächen-Aufteilung komplett verhindere. Zudem würden Senioren und Behinderte bei Entscheidungen „nicht mit ins Boot genommen“ (FN vom 12. Februar).

In ihrer Reaktion darauf erklärt die Stadt nun: „Die Arbeit des VdK genießt bei uns große Wertschätzung und Anerkennung, zudem pflegen wir den direkten Kontakt und Austausch miteinander. Umso verwunderter sind wir, wie das Thema Wohnraumberatung im Oberen Graben nun dargestellt wird.“ So sei nicht erwähnt worden, dass die vom VdK-Ortsverband nun für die eigene Nutzung gewünschten Flächen der Unterbringung von Obdachlosen dienten und deshalb gerade unter sozialen Gesichtspunkten dringend benötigt würden. Im Winter gewährleiste die Stadt hier den so genannten „Erfrierungsschutz“, indem sie warme Räume für Menschen ohne Wohnung bereithalte. Auch sonst seien die Wohnflächen wegen der steigenden Obdachlosen-Zahlen stark frequentiert. „Wir haben den VdK-Ortsverband darauf hingewiesen und ihm sogar alternative Räumlichkeiten zur Nutzung angeboten“, betont die Stadtverwaltung.

Zudem sei zum Zeitpunkt der nun veröffentlichten Kritik bereits ein gemeinsamer Termin mit dem Vdk-Ortsverband und dem VdK-Kreisverband als eigentlichem Mieter der Räume sowie mit dem Ordnungs- und Sozialamt, mit der Liegenschaftsverwaltung und Oberbürgermeister Udo Glatthaar in Vorbereitung gewesen. „Bei diesem Termin wollten wir uns mit allen betroffenen Akteuren an einen Tisch setzen und gemeinsam nach Lösungen suchen“, heißt es aus dem Rathaus. Franz Dittmann als Fachbereichsleiter „Ordnung und Soziales“ habe den VdK-Vorsitzenden Hans-Dieter Bauer persönlich über die Vorbereitung dieses Gesprächs-Termins informiert.

Auch den Vorwurf, die Belange von Senioren und Behinderten würden in Bad Mergentheim eine untergeordnete Rolle spielen, weist die Stadt zurück: „Bei vielen Prozessen in den vergangenen Jahren – vom Straßenbau bis zur Stadtbus-Konzeption, von der Zertifizierung als Nachhaltiges Reiseziel bis zur Landesgartenschau-Studie – hat Barrierefreiheit als Leitgedanke eine zentrale Rolle gespielt.“ Auch würden beispielsweise die derzeit vom VdK genutzten Räume von der Stadt zu einem sehr günstigen Mietpreis überlassen, um die Arbeit des Sozialverbandes zu unterstützen.

Weiter erklärt die Stadt: „Sicher können wir an vielen Stellen noch besser werden und brauchen dafür auch zukünftig den Dialog mit den Betroffenen. Der VdK-Kreisverband hat sich uns gegenüber im Nachgang der Ortsverbands-Versammlung für die gute Zusammenarbeit bedankt und den Wunsch geäußert, diese fortzusetzen. Auch der Ortsverband ist herzlich eingeladen, sich in die vor uns liegenden Projekte einzubringen.“ stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019