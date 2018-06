Stadtfest beginnt heute

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Stadtfest startet am heutigen Freitagabend. Der bunte Partyreigen erstreckt sich bis einschließlich Sonntag über das gesamte Wochenende. Auf zwei Aktionsbühnen am Gänsmarkt und auf dem Marktplatz ist fast durchgängig Programm. Mit dabei sind unter anderem Xtreme, Crunch’em, VolXX Liga, die SWR 3-DJs Bopser und Sandy sowie Cris Cosmo (Bild), der einen tanzbaren musikalischen Sommercocktail verspricht. Dazu gibt es jede Menge Angebote für Genießer, Spiel und Spaß für Groß und Klein, einen Kinderflohmarkt und die Autoshow. Nicht fehlen darf die Übertragung des Deutschland-Spiels am Samstag auf großen LED-Wänden mit WM-Party. Das komplette Programm mit einem Lageplan zu allen Angeboten in der Innenstadt fasst der Flyer zum Stadtfest zusammen, der überall erhältlich ist und im Internet unter „www.bad-mergentheim.de“ abgerufen werden kann. stv/Bild: Rene van der Voorden