„Stadträte sollten sich über Planungen besser informieren“

Bis zum Jahre 2025 sollen laut Bericht der Stadtverwaltung in der letzten Gemeinderatsitzung insgesamt 2,7 Millionen (ohne Berücksichtigung der jährlichen Steigerungsraten) für den Ausbau des Radwegenetzes ausgegeben werden.

Meines Erachtens sollte dieses Konzept darauf überprüft werden, ob alle geplanten Maßnahmen angesichts der hohen Kosten überhaupt erforderlich sind.

Ein Neubau des Johannisstegs soll alleine 600 000 Euro (wenn es dabei bleibt!) verschlingen. Insofern muss man Stadtrat Flasbeck beipflichten, wenn er die geplanten Kosten moniert.

Zum Vergleich sollten die Baukosten z. B. der Tauberbrücke in Unterbalbach oder für den Pioniersteg in den Herrenwiesen herangezogen werden. Es wäre allen Räten zu empfehlen, sich über Planungen besser zu informieren, zu vergleichen und die angesetzten Kosten zu hinterfragen. Vorlagen-Abnicker hatten wir in der Vergangenheit in allen Gremien ohnehin genug.

Es bleibt zu hoffen, dass die neu- bzw. wiedergewählten Mandatsträger sich ihrer Verantwortung künftig bewusst sind, wenn es um die Verwendung (Verschwendung?) von Steuergeldern geht.

Nicht alles, was manche Organisationen empfehlen und vorschlagen muss auch umgesetzt werden (siehe Radwegunterführung an der B 290). Diese Baumaßnahme war unnötig und sollte als schlechtes Beispiel Warnung sein. Was wird der ADFC noch alles in Zukunft vorschreiben, um den Fünf-Sterne-Status zu erhalten?

Als leidenschaftlicher Radler habe ich viele beliebte Radwege ohne Fünft-Sterne-Status in Deutschland kennen gelernt. Selbst manchmal „rustikale Strecken“ waren ohne Probleme zu bewältigen; sie werden trotzdem gerne angenommen und haben dem Tourismus nicht geschadet.

Sicherheit ist das oberste Gebot und dazu gehört auch, dass man mehr auf unbefestigte Wegeränder und tiefe Schlaglöcher auf Nebenstraßen den Fokus richten sollte. Diese bedeuten für alle Verkehrsteilnehmer eine Gefahr, aber insbesondere für Zweiradfahrer Lebensgefahr!

Eine innerörtliche Überprüfung von neuralgischen Punkten der Radwegführung, z. B. Ecke Edelfinger Straße/Wolfgangskapelle, wäre baldmöglichst zu empfehlen. Hier kommt es immer wieder zu gefährlichen Begegnungen zwischen Autos und Radfahrern.

Zum Thema Radspur Herrenwiesenstraße: warum hat man eigentlich beim Bau derselben eine fahrradgerechte Lösung verhindert? Heute haben wir das Dilemma, dass es tagtäglich zu brisanten Situationen beim Überholen und Einordnen kommt.

Die Anregung von Stadtrat Tremmel zur Radstrecke Bad Mergentheim-Würzburg kann ich nicht nachvollziehen. Seit über 30 Jahren radeln wir mit den Radfahrfreunden nach Würzburg. Es gibt mehrere Wege, die dorthin führen. Im benachbarten Bayern sind inzwischen viele befestigte Feldwege als Radwege markiert.

Man kann beispielsweise auf den beiden Hauptrouten über Bütthard - Wittighausen - Kirchheim oder über Euerhausen - Gaukönigshofen auf dem Gaubahn- bzw. Maintal-Radweg nach Würzburg kommen. Hier hat Herr Tremmel wohl wieder mal ein Eigentor geschossen. Er hat in der Tat auf der eigenen Gemarkung Löffelstelzen anlässlich der Flurneuordnung als Vorstandsvorsitzender der TG versäumt, eine Radspur entlang der Alten Würzburger Straße bis zur Radarstation einzuplanen. Da diese Straße immer häufiger als Nordumgehung von Bad Mergentheim fungiert und der Berufsverkehr nach Edelfingen bzw. Harthausen immens zugenommen hat, ist es für Radfahrer vor allem bei Schichtwechsel in den einzelnen Betrieben gefährlich, diesen Weg zu nehmen.

Die Radler können ein Lied davon singen, wenn vorbeirasende Autos ohne Einhaltung des Mindestabstandes und ohne Berücksichtigung des Gegenverkehrs überholen und die Radler auf den mit Schlaglöchern übersäten Straßenrand abdrängen.

Eine durchgängige Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es auf der ohnehin schmalen Straße leider bis heute nicht. Muss erst mal wieder was passieren, damit die zuständigen Stellen und Gremien reagieren?

