Stadträte stärken Professor Kim den Rücken

Bad Mergentheim.Professor Dr. Seon-Su Kim, der Leiter des Campus der Dualen Hochschule (DHBW) in der Kurstadt, wirbt aktuell an vielen Stellen für seine neuen Ideen und die Ausbaupläne des Standorts Bad Mergentheim. Vor kurzem informierte er den Kreistag und auch den Landesminister für den Ländlichen Raum, Peter Hauk (wir berichteten). Jetzt war der Gemeinderat an der Reihe.

Dass seit Jahren gesetzte Ziel von über 800 Studenten in der Kurstadt soll endlich erreicht werden, aktuell sind es 540. In enger Abstimmung mit dem DHBW-Standort Mosbach will Prof. Kim die Marke nun knacken und sich künftig auch dem Bereich „Digitalisierung“ verstärkt widmen.

Für die Kurstadt kann er sich die Studiengänge „Angewandte Informatik“ und „Digital Business Management“, ebenso wie „Digital Public Management“, also einen Studiengang für Verwaltungsfachleute, vorstellen.