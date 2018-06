Stand der Spenden bei 77 820 Euro

Anzeige

Bad Mergentheim.Die „Münsterbauhütte“ neben dem Kirchenbau hat guten Zuspruch, doch sind noch viele Sonntagstermine offen. Aufgerufen sind weiterhin alle Gruppen der Gemeinde auf, sich Gedanken zu machen, wie sie im Einzelnen den laufenden Spendenmarathon unterstützen können, und/oder an welchen Terminen sie die Bewirtschaftung der Münsterbauhütte übernehmen können. Interessierte können ihre Vorstellungen im Pfarrbüro anmelden. Ansprechpartner für alles, was die Hütte betrifft, ist Eugen Erbacher. Der Spendenstand beträgt im Moment 77 820 Euro. Weiter läuft auch die „Aktion 300 X 300“ – gesucht werden 300 Menschen (Familien oder Einzelpersonen), die 300 Euro auf das Spendenkonto überweisen (IBAN: DE 57 6735 2565 0000 0004 30, Verwendungszweck: Münsterrenovierung). Das Gerüst am Münster wird bis zum Fest der Generationen (21./22.Juli) abgebaut. Dann steht das Beleuchtungskonzept auf der Tagesordnung. fi