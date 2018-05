„Standorte bleiben erhalten“

Anzeige

Bad Mergentheim/Ilshofen/Eckartshausen.Die Maas Baustoffe GmbH bekommt laut Pressemitteilung einen neuen Eigentümer. Im Rahmen des Eigenverwaltungsverfahrens wurde der Baustoffhandel mit seinen zehn Standorten an die Maas Bauzentrum GmbH verkauft, darunter auch der Baumarkt in der Wilhelm-Frank-Straße in Bad Mergentheim Richtung Edelfingen.

Die Investorengruppe gemeinsam mit der Familie Maas setzte sich laut Mitteilung in einem Bieterverfahren unter fünf Kaufinteressenten durch. Der Kaufvertrag ist bereits am 29. Januar unterzeichnet worden. Der Übergang des kompletten Geschäftsbetriebes mit rund 130 Mitarbeitern einschließlich der bisherigen Geschäftsleitung soll im Mai erfolgen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Der Verkauf bedeutet für den Baustoffhandel keine Änderung, sondern eher eine Stärkung für die Standorte und das Sortiment. Darüber hinaus werden alle Mitarbeiter übernommen“, erklärt Geschäftsführer Stefan Dowiasch.