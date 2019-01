Starke Jugendfeuerwehr braucht Platz

Besonders stolz ist man aktuell in Löffelstelzen auf die insgesamt 27 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Die Hauptversammlung der Floriansjünger fand vor kurzem statt.

Löffelstelzen. Die Freiwillige Feuerwehr Löffelstelzen hielt ihre Jahreshauptversammlung im Feuerwehrmagazin ab. Abteilungskommandant Bernd Lehle begrüßte unter anderem den stellvertretenden Stadtkommandanten Karl-Heinz Barth, mehrere Stadträte und Ortsvorsteher Egon Brand mit Ortschaftsräten sowie Martin Wolpert und Steffen Model von der Abteilung Edelfingen.

In seinem Rückblick ließ Abteilungskommandant Lehle das vergangene Jahr Revue passieren und bedankte sich bei seinen Kameraden für das geleistete Engagement. Neben sieben abgearbeiteten Einsätzen wurde zusätzlich die Brandsicherheitswache beim Pferdemarkt in Bad Mergentheim gestellt.

Mit Stolz berichtet Lehle über die aktuell 27 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Aufgrund der wachsenden und anhaltend großen Truppe muss Abhilfe in Form einer Erweiterung des Feuerwehrmagazins geschaffen werden, damit genügend Platz für die Einsatzabteilung und die Jugendfeuerwehr vorhanden ist. Ein entsprechender Antrag liegt dem Ortschaftsrat vor. Lehle bittet in diesem Zuge um die Unterstützung der Ortschafts- und Stadträte. Die Jugendfeuerwehr sei die Zukunft der Abteilung und benötige Unterstützung, auch mit entsprechenden Räumlichkeiten.

Die neu gegründete Dienstsportabteilung trifft sich künftig immer mittwochs um 18 Uhr zum gemeinsamen Lauftraining. Alle Mitglieder der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr sind hierzu willkommen. Natürlich dürfen auch „Zivilisten“ mittrainieren.

Danach gab Schriftführer Daniel Gödecke einen umfassenden Überblick über die letztjährigen Aktivitäten der Wehr. Durch 18 Einsatzübungen und Theorieunterricht, sowie die Teilnahme an Lehrgängen wurde die Schlagkraft der Wehr im Ernstfall trainiert und der Ausbildungsstand verbessert. Zwei Übungsabende wurden zusammen mit der Feuerwehr Edelfingen und eine mit der Feuerwehr Igersheim, Abteilung Harthausen, abgehalten, um die Arbeitsabläufe und die Zusammenarbeit miteinander im Ernstfall weiter zu verbessern.

Für die Kameradschaftspflege wurden 2018 ebenfalls wieder viele Aktivitäten unternommen. So wanderte man nach Oberbalbach und traf sich zum alljährlichen Jahresessen. Am 30. April wurde wieder der Maibaum gestellt und anschließend das schon traditionelle Maibaumfest abgehalten. In Rahmen dieses Festes organisierte die Jugendfeuerwehr einen Waffelstand, welcher von den Besuchern gut angenommen wurde und auch in 2019 wieder vorgesehen ist.

Der zwölfte Feuerwehrlauf für Jedermann, der wieder sehr viele Laufbegeisterte anlockte, fand im Rahmen des Sportfestes statt. Der Höhepunkt des vergangenen Jahrs war der Kameradschaftsausflug Garmisch-Partenkirchen und der Tagesausflug mit Jugendfeuerwehr und Familien in den Schwabenpark.

Über den finanziellen Stand berichtete Kassier Christian Müller. Die Kassenprüfer Martin Salch und Karl Ott bescheinigten dem Kassier eine saubere Kassenführung und bedankten sich bei ihm, für eine einwandfreie Arbeit.

Tobis Göhring berichtete als Jugendgruppenleiter über die Aktivitäten der Jugend. Es gab 2018 fünf Neueintritte und weitere fünf in den ersten Wochen des neuen Jahres, so laute die Mannschaftsstärke inzwischen 27.

Die Jugendlichen trafen sich 2018 zu 20 Übungen, bei denen neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung auch die Kameradschaftspflege wichtig war. Die Jugendfeuerwehr Löffelstelzen beteiligte sich mit viel Freude am Kinderferienprogramm „Kiss-me“ und gab den Kindern dort an zwei Tagen einen Einblick in die Tätigkeiten der Feuerwehr. Außerdem verkaufte sie im Rahmen des Maibaumfestes selbst gebackene Waffeln und übernahm zusammen mit Kameraden der Einsatzabteilung die Bewirtung nach dem örtlichen St. Martinsumzug.

Durch diese Maßnahmen und eine erfolgreiche Apfelernte, bei der das taktische Vorgehen in einer Gruppe geübt wurde, kam Geld in die Jugendkasse, so dass zum Jahresende Wintermützen und im neuen Jahr auch schon Sommermützen angeschafft werden konnten.

Ein Highlight war die 24-Stunden-Übung am Pfingstwochenende, sowie die Teilnahme am Gauditurnier der Kreis-Jugendfeuerwehr.

Danach übernahm der Vertreter der Altersabteilung, Otto Lang, das Wort, der in kurzen Sätzen von den Aktivitäten der Altersabteilung berichtete.

Karl-Heinz Barth begrüßte explizit die Jugendfeuerwehr und stellte heraus, dass diese zwei Dinge richtig macht: „1. Sie sind mehr Mitglieder als die Einsatzabteilung. 2. Es sind Mädchen in der Jugendfeuerwehr und das auch noch in der Überzahl.“

Barth übermittelte die Grüße vom Leiter der Feuerwehr, Andreas Geyer. „Wir wissen, dass die Abteilung Löffelstelzen funktioniert und eine Abteilung ist, auf die man sich verlassen kann“, so Barth. „Das zeigen die Einsätze, welche das ganze Spektrum der Feuerwehr abbilden.“

Auch sieht Barth der Planung der gewünschten und offensichtlich nötigen Erweiterung des Feuerwehrmagazins positiv entgegen.

Ortsvorsteher Egon Brand dankte den Wehrmännern im Namen des Ortschaftsrates für deren hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr. „Hervorheben möchte auch ich die Jugendfeuerwehr“, so Brand, „was die Örtlichkeiten angeht, sind wir hier nun hoffnungslos hinterher“. Er bestätigte daher die Planung der Erweiterung noch in 2019 und geht von einer Umsetzung in 2020 aus.

Anschließend wurde der Ausschusses von der Versammlung ohne Gegenstimmen entlastet. Die Beförderungen von gleich neun Kameraden, welche auf Grund ihrer Leistungen, nach Erfüllung der geforderten Mindestzeit und nach erfolgreicher Teilnahme an den vorgeschriebenen Lehrgängen anstanden, führte Karl-Heinz Barth durch: Christian Müller und Tobias Göhring wurden zum Hauptfeuerwehrmann, Daniel Gödecke zum Löschmeister, Eduard Ruf und Christian Salch zum Oberlöschmeister, Martin Salch, Karl Ott und Michael Müller zum Hauptlöschmeister und Bernd Lehle zum Oberbrandmeister befördert.

Außerdem ehrte Abteilungskommandant Bernd Lehle gleich sechs Kameraden für deren Übungsfleiß im vergangenen Jahr.

Unter „Verschiedenes“ wurden Themen rund um das Löffelstelzer Feuerwehrgeschehen angesprochen und diskutiert.

Außerdem erhielten die Neuzugänge der Jugendfeuerwehr Löffelstelzen „Das ABC der Jugendfeuerwehr“, ein Taschenbuch, als Geschenk, um sich das passende Wissen anzueignen. dg

