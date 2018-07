Starker Zusammenhalt

Anzeige

Erwartungsgemäß konnte Helga Freymüller einiges an Veranstaltungen, Feiern, Freizeitaktivitäten und natürlich auch alle liturgischen Beiträge während des vergangenen Jahres verkünden, die auch alle anderen gespannt anhörten. Karl Kleinhans beantragte die Generalentlastung und betont noch einmal die perfekte Arbeit aller.

Der Chorleiter gab seinen Bericht über den allgemeinen Stand des Chors ab. Er zeigte sich zufrieden über den Zusammenhalt, über die Anstrengung der Chormitglieder, gab sein Statement über die Veränderungen in der Kirche ab und munterte alle Sänger auf, trotzdem weiterzumachen und den momentanen kalten Wind von vorne zu ertragen. Pfarrer Stolarczyk war zu einer Krankensalbung gerufen worden, so dass er nicht mehr an allem teilnehmen konnte.

Am Schluss gab es noch Blumen zum Dank für M. Behnke, H. Kleinhans und H. Freymüller, bevor man sich stärkte. esi

