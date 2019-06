Starkes Team errang Gold-, Silber- und Bronzemedaillen

Bad Mergentheim/Gaildorf.Mit starkem Team traten die Schwimmsportler des TV Bad Mergentheim beim 14. Guenter-Behnert-Gedächtnisschwimmen an. Beim ersten Freibadwettkampf dieser Saison waren zwölf württembergische Vereine am Start.

Die 23 TV-Athleten mussten sich lediglich den großen Teams aus Backnang und Schwäbisch Gmünd geschlagen geben und belegten einen hervorragenden Dritten Platz in der Mannschaftswertung. 20 Gold-, 18 Silber- und 11 Bronzemedaillen bei 109 Einzelstarts ergatterten die Bad Mergentheimer Sportler der Jahrgänge 1971 bis 2011. Leider konnten nicht alle Strecken geschwommen werden, wegen Gewitter erfolgte am Nachmittag der Abbruch des Wettkampfes. Die jahrgangsübergreifenden Endläufe über die 50 Meterstrecken glichen bei den Männern zum Teil eher einer Vereinsmeisterschaft des TV. Im 50 Meter Schmetterlingsfinale beanspruchten die Mergentheimer sechs von acht Endlaufplätzen und machten die Medaillenränge unter sich aus. So siegte Nico Schneider (Jahrgang 2001) vor Lukas und Niklas Schmitt (beide 2000). Auch für das 50 Meter Freistilfinale hatten sich vier TV Athleten qualifiziert. Nico Schneider, Lukas Schmitt, Ron Wolfart (1999) und Niklas Schmitt belegten dann auch die Plätze eins bis vier und freuten sich über ein im Schwimmsport seltenes Preisgeld. Im Endlauf über 50 Brust schwamm Ron Wolfart auf Platz Eins und Dirk Fischer (1971) auf Platz Drei. Ron Wolfart hatte sich für alle 50 Meter Endläufe qualifiziert und gewann auch 50 Meter Rücken in neuer persönlicher Bestzeit. Als jüngster Finalist schwamm Vincent Straub im selben Lauf die siebtschnellste Zeit. Jana Fischer (2004) musste sich im 50 Meter Brustfinale nur der drei Jahre älteren Konkurrentin aus Backnang geschlagen geben und gewann die Silbermedaille. Die Nachwuchsschwimmer Leon Bastron, Philipp Hahn, Niklas Kellermann (alle 2008) und Alexander Tschuprikow (2009) gewannen die Goldmedaille mit der 4x50 Meter Lagenstaffel. Die Mädchenmannschaft mit Luisa Schmitt (2011), Lene Menzke (2010), Rosa Breitenbach und Amelie Nied (2008) belegte Platz Drei. Alle jungen TV Nachwuchsschwimmer bestätigten ihre Trainingsleistungen mit vielen persönlichen Bestzeiten und belegten damit in den Jahrgangswertungen Podestplätze. Luisa Schmitt, Lene Menzke, Niklas Kellermann und Philipp Hahn schwammen zudem Qualifikationszeiten für die Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften Ende Juli in Heidenheim. pm

