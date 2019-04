Start einer Reihe interessanter Kurse

BAD MERGENTHEIM.An der Bad Mergentheimer Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Für einen fitten Start in den Frühling gibt es eine ganze Reihe von Gesundheitsangeboten.

Dazu gehören beispielsweise die „Wassergymnastik“ ab Montag, 29. April (insgesamt zwölf Termine), das Beckenbodentraining nach dem Tanzberger-Konzept ab Dienstag, 7. Mai (acht Termine), oder die Wirbelsäulengymnastik ab Mittwoch, 8. Mai (acht Termine). Unter dem Motto „Nordic Walking – raus aus dem Alltag!“ wird diese spezielle Technik bei vier Terminen erlernt oder aufgefrischt. Los geht es am Dienstag, 7. Mai. Der Kurs „Fit über 50“ richtet sich an alle Menschen in dieser Altersgruppe, die ihrem Körper etwas Gutes tun wollen. Die insgesamt neun Termine beginnen am Donnerstag, 2. Mai.

Fitness für mehr Wohlbefinden

Ein Fitnessprogramm für mehr Wohlbefinden, Energie und einen strafferen Körper ist „Functioning – Happy Balance“, das ab Dienstag, 30. April, bei insgesamt zehn Terminen angeboten wird. Beim Stressabbau hilft die „Progressive Muskelentspannung nach Jacobson“, die ab Mittwoch, 8. Mai, bei insgesamt acht Terminen erlernt und geübt wird. Um das psychische Wohlbefinden zu steigern, ist die so genannte „Resilienz“ als psychische Widerstandskraft entscheidend. Am Donnerstag, 23. Mai, wird dazu ein Abendvortrag mit dem Titel „Stark sein – auch in schwierigen Zeiten!“ stattfinden. Und wer selbst ein guter Redner werden möchte, der kann an dem für zwei Termine konzipierten Kurs „Der lebendige Vortrag“ teilnehmen (Samstag, 18. Mai, und Sonntag, 19. Mai). Im technischen Bereich stehen ab Dienstag, 14. Mai, „Android Smartphones und Tablets“ im Mittelpunkt (zwei Termine). Außerdem gibt es einen „EDV Orientierungskurs“, der am Mittwoch, 15. Mai, startet und sich über insgesamt vier Termine erstreckt. Dazu kann bei acht Terminen unter dem Motto „Tipptopp – tippen wie die Profis“ das wichtige Zehnfingerschreiben erlernt werden. Dieser Kurs beginnt am Samstag, 4. Mai, und richtet sich vor allem an Schüler der Klassenstufen 5 bis 8. Für Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren wird ab Freitag, 10. Mai, der Kurs „Tastschreiben kompakt“ angeboten, der sechs Termine umfasst.

Ein aktuelles und hilfreiches Thema ist das „Abc des Mietrechts“, das bei zwei Terminen ab Freitag, 10. Mai, erklärt wird. Eine Reihe von Sprachkursen im Fach Deutsch rundet das Angebot ab: Deutsch am Vormittag A1.2 (ab Donnerstag, 16. Mai), Deutsch am Abend A2.2 (ab Montag, 6. Mai), Deutsch B1 (ab Freitag, 3. Mai) und Deutsch B1.2 (ab Dienstag, 7. Mai). stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019