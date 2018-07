Stehende Ovationen zum Abschied für Georg Sieron

Anzeige

In seiner letzten Ansprache äußerte er auch, dass es von besonderer Bedeutung sei, seine Werte zu leben. Besonders Meinungsfreiheit – vor allem in der heutigen Zeit, in der diese mehr denn je mit Füßen getreten werde – einzufordern, aber auch Respekt, Toleranz, Transparenz und Gerechtigkeit walten zu lassen. Gleichermaßen solle jeder selbst entscheiden, welchen Weg er gehen möchte: „Gehen Sie den Weg den Sie wollen, nicht den Sie sollen“.

Bewegend

Die Abschiedsworte von Georg Sieron bewegten das Publikum, das sein Werk mit stehenden Ovationen würdigte.

Dazu passend wurde mit dem Lied „Die Gedanken sind frei“ der gelungene Abend beschlossen. Für die musikalische Umrahmung sorgten das mit drei Auftritten bereits bekannte Duo Rebecca und Thorsten Weber.

Studiendirektor Georg Sieron wurde in Tauberbischofsheim geboren, besuchte hier die Realschule und machte am örtlichen Wirtschaftsgymnasium sein Abitur. Nach seiner Bundeswehrzeit begann er das Studium für Mathematik und Betriebswirtschaftslehre an der Berufspädagogischen Hochschule in Stuttgart-Hohenheim und absolvierte anschließend sein Referendariat in Heilbronn.

Im September 1980 begann er seine Tätigkeit als Lehrer an der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim.

Organisationstalent

Schon früh wurde sein hervorragendes Organisationstalent erkannt und Sieron übernahm verschiedenste Aufgaben an der Schule: über 25 Jahre Verbindungslehrer (SMV-Lehrer), über 20 Jahre Verwaltung der Schülerlernmittel und fast 30 Jahre Erstellung der Stundenpläne.

Darüber hinaus organisierte er zahlreiche Veranstaltungen – unter anderem den Festakt, den „Tag der offenen Tür“ zum 20. Geburtstag der KSM 1991 und die ersten Projekttage an der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim.

Als „Postminister“ war er von 1980 bis 1996 zuständig für die Fachklassen Dienstleistungsfachkräfte im Postbetrieb.

In dieser Zeit schrieb er zusammen mit einem Kollegen aus Mosbach und Neresheim das Schulbuch Postbetriebslehre.

2008 wurde Georg Sieron mit den Aufgaben des Abteilungsleiters der Berufsschule betraut. In dieser Funktion galt für ihn immer: Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen.

So wurden viele Lösungen zusammen mit IHK, dem Schulträger oder den Ausbildungsbetrieben auf dem „kleinen Dienstweg“ gefunden. Und immer waren seine Entscheidungen auf das Wohl seiner Schule, seiner Kollegen und in besonderem Maße auf das Wohl der Schüler ausgerichtet. ksm

