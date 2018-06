Steigende Kinderzahlen im Fokus

Anzeige

„Die Stadt wächst und die Kinderzahlen steigen. Das ist für uns gleichermaßen ein großes Glück und eine große kommunalpolitische Herausforderung“, so Fraktionsvorsitzender Andreas Lehr. Mit den Baumaßnahmen an den Kindergärten in Wachbach, Neunkirchen, Löffelstelzen und Markelsheim, sowie den Planungen für die Neubauten des Kindergarten Maria Hilf in Bad Mergentheim und des Kindergartens Edelfingen hat die Stadt bereits starke Anstrengungen unternommen, um den Bedarf an Plätzen zukünftig decken zu können. Es werden jedoch weitere Maßnahmen erforderlich werden, um den steigenden Kinderzahlen gerecht zu werden.

Die CDU-Fraktion hat deshalb in ihrer anschließenden Fraktionssitzung beschlossen, der Stadtverwaltung einen Prüfauftrag für die Erstellung eines Kindergartenneubaus in der Au in Bad Mergentheim, sowie für die Anmietung von Leerstands-immobilien in der Kernstadt zu erteilen. Darüber hinaus sollen die Betreuungsangebote in den Stadtteilen ausgebaut und attraktiver gemacht werden. Es muss für alle Entscheidungsträger der Stadt ein vorrangiges Ziel sein, die notwendige Zahl von Plätzen in Kindergärten und der Kinderbetreuung anzubieten, so der Tenor der CDU-Fraktion.

Ein vergleichbares Bild zeigte sich für die Stadträte der CDU in der Grundschule am Engelsberg. Schulleiterin Monika Halbmann zeigte gemeinsam mit ihren Kolleginnen der Fraktion die gute Entwicklung der Schülerzahlen und das umfangreiche Angebot der Grundschule auf, das von der offenen Ganztagesschule mit Mittagessensangebot und vielfältigen AG-Angeboten, der Schulsozialarbeit, über die Hausaufgabenbetreuung und die Angebote der Jugendmusikschule bis hin zum mit viel Mühe und persönlichem Einsatz erstellten Computerraum reicht. Das vielfältige Angebot und die positive Gesamtsituation an der Schule wurden von den Elternbeiräten ausdrücklich gelobt. Besonders wichtig sei aber auch das Engagement des Fördervereins der Grundschule Markelsheim, der viele zusätzliche Angebote ermögliche und eine große Stütze für den Betrieb der Schule darstelle.

Einen besonderen Schwerpunkt der anschließenden Gesprächsrunde bildete der Themenbereich des offenen Ganztagesangebotes, wo der deutlich Wunsch nach einem weiteren Ausbau der AG-Angebote und die Fragestellungen rund um das Mittagessensangebot angesprochen wurden. Die anwesenden Mitglieder der Fraktion zeigten auf, dass im Rahmen der kommenden Haushaltsberatungen die Frage der Schulessen grundsätzlich besprochen werden müsse, um für die einzelnen Standorte im Stadtgebiet Vorteile und Synergieeffekte bei Qualität, Einkauf und Preisgestaltung zu erzielen.

Den Fraktionsmitgliedern wurde zudem ein notwendiger Anstrich des Außenbereichs, der Ausbau des schnellen Internets und die Probleme mit der Busverbindung für die Kinder aus Apfelbach ans Herz gelegt. Außerdem sprach sich Schulleiterin Halbmann für den Erlass einer Schulhofordnung für die Schulhöfe der Stadt durch den Gemeinderat aus.

Die CDU-Fraktion beschloss in ihrer Sitzung, die Fragestellungen der Stadtverwaltung zur Klärung vorzulegen. Zudem wird die Fraktion der Verwaltung einen Prüfauftrag für die Kapazitäten der einzelnen Grundschulen im Stadtgebiet hinsichtlich der zu erwartenden Kinderzahlen in der Kernstadt und den Stadtteilen erteilen, um notwendige Maßnahmen in die Planung und Umsetzung geben zu können. cdu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018