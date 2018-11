Stilvolle Handwerkskunst

Mit dem traditionellen Weihnachtsbasar im Kulturforum wird in Bad Mergentheim vom 23. bis 25. November die Vorweihnachtszeit eingeläutet.

Bad Mergentheim. Dann heißt es: Kunsthandwerkern über die Schulter schauen, eintauchen in vorweihnachtliche Stimmung – und natürlich genießen: Wer eine Kleinigkeit für den Adventskalender, den Nikolausstiefel oder ein Geschenk für Weihnachten sucht, ist hier genau richtig.

In diesem Jahr präsentieren 19 Aussteller in einem gemütlichen Ensemble ihre Handwerkskunst an liebevoll dekorierten Ständen. Das Sortiment umfasst kunstvoll gestaltete Weihnachtsdekoration, Krippenfiguren aus verschiedenen Materialien, aber auch Modeschmuck, Geschenkideen aus Holz, Nistkästen, Töpferware, Weihnachtskarten, Produkte aus Filz oder Schafwolle, Köstliches vom Bauernhof und vieles mehr.

Da fällt einem die Auswahl schwer – und vielleicht ertappt man sich bei dem Wunsch, das Neuerworbene doch lieber behalten zu wollen. Auch der Genuss kommt nicht zu kurz: In der „Minicafeteria“ werden selbst gebackene Torten und Kuchen serviert. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018