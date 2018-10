Stimmkräftige Geschenke zum Jubiläum

Sein 120-jähriges Bestehen feierte nun der Männergesangsverein Sängerkranz Neunkirchen mit einem Herbstkonzert.

Neunkirchen. Vielfältige und abwechslungsreiche Darbietungen verschiedener Chöre sorgten bei der Feier des 120-jährigen Bestehens des Männergesangvereins Sängerkranz für einen kurzweiligen Abend im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen.

Moderator Marc Nitsche, selbst in fünfter Generation ein Nachfahre eines der Vereinsgründer, führte mit Informationen zu den einzelnen Liedbeiträgen durch den Abend. Kurz ließ er die Höhepunkte der vergangenen Jahre Revue passieren, warf aber auch einen Blick auf die momentane Situation: Der Verein kämpfe mit Nachwuchssorgen und benötige neue Mitglieder.

Als Vertreter der Stadt Bad Mergentheim überreichte Andreas Lehr dem Jubiläumsverein ein Präsent. Er hob hervor, wie wichtig, weil immer weniger selbstverständlich, das Ehrenamt sei. Den musikalischen Auftakt machte der Gastgeber in Chorgemeinschaft mit dem MGV Wachbach mit dem Silcher-Lied „Frisch gesungen“ und dem bekannten Schlager „Vom Stadtpark die Laternen“. Mit der „Post im Walde“, begleitet von Joseph Staudt auf der Trompete, trugen die Ottmar-Mergenthaler-Sängerfreunde Hachtel ihre Harmonien vor, die auch vom „Mann im Mond“ gerne gehört wurden. Dass der Liederkranz Schäftersheim sowohl schwungvolle Töne, wie auch getragene Stücke beherrscht, zeigte er mit „Sieben Tage lang“ und dem „Abendfrieden“ von Rudolf Desch. Unter Leitung von Michael Schlor ließ der Sängerkranz Igersheim stimmkräftig „Kansas City“ und „So schön war die Zeit“ erklingen.

Den Igersheimer Sängern konnte man die Freude am Singen bei den Stücken „Nessaja“ und „This Little Light Of Mine“ deutlich anmerken. Zum Ende des ersten Teiles des Jubiläumsabends wurden langjährige Sänger von Vereinsvorstand Oliver Blesl-Kraft geehrt. Josef Wülk und Friedel Odenbreit gehörten vor ihren zehn Jahren als aktive Sänger schon lange Zeit als passive Mitglieder dem Verein an. Die Ehrungen von Rudi Eckl für 50 Jahre Sängertreue und von Hugo Rummler für 40 Jahre Sängertreue nahm Günther Krieger als Vertreter des Hohenloher Sängergaues vor. Die beiden Geehrten sind Cousins. In seinem Grußwort betonte Krieger die Wichtigkeit des Singens als Stütze der Kultur in der Gesellschaft. Nach der Pause zeigte der Evangelische Kirchenchor unter Leitung von Theo Spannagel mit „Sailing“, „Aux Champs Elysees“ und „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ Teile seines kirchlichen und außerkirchlichen Repertoires. Kontrastreich war auch das Programm der Hachteler Sänger: „The Lion Sleeps Tonight“ und das „Wolgalied aus der Operette der Zarewitsch“ wurden unter Chorleiter Josef Ehrmann perfekt intoniert und mit Solo-Einlagen gekrönt. Humorvoll beschrieb der Liederkranz Schäftersheim, mit dem von Chorleiter Erwin Wohlfahrt komponierten „Einer hatte die Idee“, wie spontan sich ein Abend mit den Sängerbrüdern entwickeln kann. Dem „Irischen Segen“ folgte als Zugabe das schwungvolle „Cotton Fields“.

Die Chorgemeinschaft Neunkirchen-Wachbach träumte erst den „Traum von Amsterdam“, dann verabschiedete sie sich mit dem von Chorleiter Theodor Spannagel arrangierten „Time To Say Good-Bye“, bevor sie noch einmal mit dem Neunkirchener Kirchenchor zusammen die „Ode an die Freude“ aus Beethovens 9. Symphonie erklingen ließen. Den Dankesworten und Präsenten für die Chorleiter folgte noch ein Auftritt des Duos „Die Dreckspatzen“, bei dem der Geburtstag des Vereines noch ausgiebig gefeiert wurde. mf

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018