„Stolpersteine“ zum Gedenken erlaubt

Knapp 1350 Unterschriften für „Stolpersteine“ in Bad Mergentheim übergaben Mitte Mai Schüler des Wirtschaftsgymnasiums an den Oberbürgermeister. Jetzt war der Gemeinderat mit dem Thema befasst und OB Udo Glatthaar leitete es vor rund 50 Zuhörern mit den klaren Worten ein: „Ich habe nichts gegen das Verlegen der Stolpersteine!“

Die Große Kreisstadt Bad Mergentheim halte die Erinnerung an die verfolgten und ermordeten jüdischen Mitbürger wach: mit einem zentralen Mahnmal im Schlosshof, aber auch an anderer Stelle, etwa mit der Gedenktafel für Felix Fechenbach. Bad Mergentheim lebe eine Gedenk- und Erinnerungskultur, so Glatthaar, der den FN-Artikel „Vom Verhalten ’meiner Stadt’ enttäuscht“ vom 22. Juni, der über den Nachfahren eines jüdischen Bürgers und dessen offenen Brief an die Stadt berichtete, als zu einseitig kritisierte.

Auch CDU-Fraktionschef Andreas Lehr schloss sich dieser Kritik an und drückte sein Bedauern über die Berichterstattung aus, weil sie „die vielfältige Gedenkkultur Bad Mergentheims gänzlich ignoriert“.

Lehr zählte die verschiedenen Formen des Gedenkens in der Stadt auf und betonte, dass eben jene Formen des Gedenkens insgesamt vielfältig seien und es darüber auch unterschiedliche Auffassungen gebe. Lehr: „Gerade bei der Frage der Verlegung von Stolpersteinen im öffentlichen Raum hält die Diskussion über diese Form des Gedenkens, nicht über dessen Inhalt, weiterhin an und dies in ganz Europa und auch in den jüdischen Gemeinden.“ Es gebe Argumente für Stolpersteine, aber auch dagegen, zum Beispiel, dass „die Form eines Steines im profanen Straßenraum, über den Menschen in den meisten Fällen achtlos hinweggehen, keine angemessene Form des Gedenkens an eine Person darstellt“.

Auch müsse anerkannt werden, so Lehr, dass es in der Kurstadt bereits ein würdiges, zentrales Denkmal im Schloss für sämtliche Mitbürger, die aus Bad Mergentheim deportiert wurden, gibt.

Lehr rief zu Respekt, Toleranz und Verständnis für andere Meinungen auf und kündigte an, dass seine Fraktion uneinheitlich über die Beschlussvorlage abstimmen werde.

Rainer Moritz (Grüne) hob den interfraktionellen Antrag hervor, den seine Fraktion voll und ganz unterstütze, während SPD-Fraktionschef Klaus Dieter Brunotte sagte, dass die Stolpersteine „Mahnmale gegen das Vergessen“ seien. Den erwähnten offenen Brief im Zeitungsartikel bezeichnete er als Meinungsäußerung, die möglich sein müsse.

Frederick Wunderle (SPD) dankte den Schülern für ihre Unterschriftenaktion und fragte kritisch: „Warum tun wir uns in Bad Mergentheim so schwer mit dem Gedenken?“ Sein Appell an alle Stadträte lautete: „Zustimmung zu Stolpersteinen“; Applaus vom Publikum folgte.

Stadtrat Jochen Flasbeck antwortete: „Bei den Freien Wählern gab es keine Diskussionen! Wir stimmen dem Antrag einhellig zu!“ Wieder Beifall im Saal.

Sieben CDU-Stadträte votierten schließlich gegen die Erlaubnis, Stolpersteine in der Kurstadt verlegen zu dürfen, insgesamt 20 Ratsmitglieder plus OB Glatthaar waren dafür.

Der Beschluss lautet nun, dass die Stadt mit der zentralen Gedenkstätte im Schlosshof an die Opfer erinnert. Eine Verlegung von Stolpersteinen auf öffentlichen Flächen von privaten Initiativen wird fortan genehmigt – unter folgenden Maßgaben: „Die Stolpersteine werden nur an einem Ort mit Bezug zur jeweiligen Person verlegt. Die Verlegung der Steine bedarf im Einzelfall der schriftlichen Genehmigung durch den Oberbürgermeister. Die Kosten der Verlegung werden voll umfänglich, einschließlich eventueller Bauhofkosten, durch die Initiatoren getragen. Die Initiatoren verpflichten sich schriftlich, die Pflege der Stolpersteine zu übernehmen.“

