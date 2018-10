Straffer Zeitplan für neuen Kindergarten

Im Rahmen der Bürgerfragestunde regte Michaela Fischer an, überdachte Fahrrad-Abstellplätze an der „Solymar“-Therme zu schaffen, denn die gebe es dort bislang leider nicht. OB Glatthaar versprach, dies in den Gremien zu beraten.

Der Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Hans-Dieter Bauer vermisst bezahlbaren Wohnraum in Bad Mergentheim. Hier müsse dringend etwas passieren, rief er den Stadträten und der Verwaltung vom Bürger-Mikrofon aus zu. OB Glatthaar antwortete beschwichtigend und sagte, dass man im Neubaugebiet „Auenland III“, das bald begonnen werden soll, auch Platz für einen mehrgeschossigen und günstigeren Wohnbau eingeplant habe und hoffe, dass Investoren diese Chance ergreifen.

Nicht-öffentlich wurden die Beschlüsse gefasst, dass der Bad Mergentheimer Arbeitskreis „Asyl“ einen einmaligen Investitionskostenzuschuss von 4500 Euro zur Schaffung einer Begegnungszentrums (Cafés) in seinen Räumen in der Zaisenmühlstraße erhält. Zudem bekommt der AK einmalig 4000 Euro, um seinen Geschäftsbetrieb (Telefonkosten, Büromaterial, Transporter, Sprit, Reparaturen) in den nächsten sechs Monaten zu gewährleisten, nachdem die Spendenbereitschaft für die Arbeit der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe in den vergangenen Monaten stark zurückgegangen ist.

Dem Material- und Farbkonzept für den Innenbereich der neuen Turnhalle am Deutschorden-Gymnasium wurde nach kurzer Debatte einstimmig zugestimmt.

Einen Tätigkeits- und Erfolgsbericht des städtischen Energiebeauftragten erwarten die Grünen und stellten dazu einen Antrag. Im Gremium wurde einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung den Bericht im zweiten Quartal 2019 vorlegen muss, zusammen mit einem Konzept zur Weiterentwicklung des Gebäudemanagements.

Das Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg vom 23. Februar 2016 hat zum Ziel, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern. Es geht um die Gleichstellung und die Beseitigung bestehender sowie die Verhinderung künftiger Diskriminierungen wegen des Geschlechts und des Familienstandes. Die Grünen-Fraktion stellte dazu einen Antrag, der die Übertragung der Aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten auf eine städtische Mitarbeiterin und die hausinterne Stellenausschreibung vorsieht. Dies wurde einstimmig befürwortet.

Der Jahresabschluss 2017 des städtischen Eigenbetriebs „Abwasserwirtschaft“ wurde einstimmig angenommen.

Eine Änderung der Förderrichtlinien für leerstehende Gebäude und Wohnungen im gesamten Stadtgebiet wurde ohne Gegenstimme beschlossen.

Mit 26 Ja-Stimmen und einer Enthaltung des Oberbürgermeisters wurde ein Antrag der CDU zum Thema „Verhältnismäßigkeit bei Brandschutzmaßnahmen“ beschlossen. Die Verwaltung wird damit angehalten, bei allen Maßnahmen im Bereich Brandschutz den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Ermessensspielräume der Stadt bei Nachforderungen in Bestandsgebäuden sollen ausgenutzt werden. CDU-Fraktionschef Andreas Lehr erläuterte, dass seine Fraktion eine bauherren-freundliche Vorgehensweise erwarte und das Signal nach außen sein müsse, dass die Stadt stets an Lösungen im Konsens interessiert sei. OB Glatthaar merkte an, dass alles den Vorschriften und Gesetzen genüge muss. Aber seine Verwaltung und er würden natürlich auch gute Lösungen für alle Seiten anstreben. sabix