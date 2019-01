Streifzug durch Natur

Bad Mergentheim.„Wie die Tauber zu ihrem Namen kam“ – darüber berichtet Dr. Klaus Bühn am morgigen Dienstag, 29. Januar, 14.30 Uhr, beim „Offenen Nachmittag“ im evangelischen Gemeindezentrum, Härterichstraße 18.

Unterhaltsame Streifzüge durch die Welt der geographischen Namen wird der sachkundige Referent zusammen mit den Besuchern machen.

„Die Reise mit dem Finger über die Karten eines Atlas’“, so Dr. Klaus Bühn, „kann sehr unterhaltsam sein“. Geographische Namen seien die sprechenden Belege für die lange Geschichte der überflogenen Landschaften. Sie verrieten viel darüber, wie der Mensch die Natur erschlossen, Städte gegründet oder Kontinente erobert habe.

Auch Überraschungen kommen an diesem Offenen Nachmittag nicht zu kurz, denn so manche Namensgebung sei später falsch interpretiert worden. So habe beispielsweise der Bär im Wappen mit dem Namen Berlins nichts zu tun. Der historische Geograph Dr. Klaus Bühn weiß von all dem viel zu erzählen. Jedermann ist herzlich willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019