Stressfrei und stimmungsvoll genießen

Bad Mergentheim.Der Wildpark Bad Mergentheim eröffnet am Samstag, 17. November, den 14. Weihnachtlichen Markt. Der Eintritt ist für alle Besucher kostenlos und unabhängig vom Tierpark. Bis einschließlich 9. Dezember ist an vier aufeinander folgenden Wochenenden, jeweils samstags und sonntags von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Im Vordergrund stehen erholsame und stressfreie Stunden in stimmungsvoller Atmosphäre. Kleine Geschenkideen und Winterdekoration, handgefertigte Waren und Köstlichkeiten aus eigener Herstellung gibt es im Verkaufsmarkt im Obergeschoss des Holzhauses. Für Kinder ist die Bastelstube mit Betreuung attraktiv. Mehr Informationen gibt es unter www.wildtierpark.de pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018