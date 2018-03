Strobl spricht mit Bürgern

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Thomas Strobl, Landesminister für Inneres, Digitalisierung und Migration, besucht am kommenden Donnerstag, 5. April, mehrere Stationen im Landkreis, unter anderem die neu gründende Polizeiakademie in Wertheim. Am späten Nachmittag wird Strobl auch nach Bad Mergentheim kommen. Dabei legt Thomas Strobl besonderen Wert auf die Begegnung mit der Bevölkerung. Deshalb veranstaltet die Große Kreisstadt Bad Mergentheim für Interessierte ein Bürgergespräch mit Thomas Strobl. Dieses beginnt um 19 Uhr im großen Kursaal. Minister Thomas Strobl wird über aktuelle landespolitische Themen und Herausforderungen berichten und auf Fragen aus dem Publikum eingehen. Anschließend ist Gelegenheit zum persönlichen Austausch gegeben.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, der Kursaal ist ab 18.30 Uhr geöffnet. stv