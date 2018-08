Student erhält Förderpreis

Anzeige

Bad Mergentheim.Filip Wilczynski, Student der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach am Campus Bad Mergentheim, erhält den DAAD-Preis 2018. Ausgezeichnet werden Studenten mit guten Leistungen, die äußerst motiviert im Studium sind und herausragendes gesellschaftliches und soziales Engagement zeigen. Der Preis soll dazu beitragen, den internationalen Studenten an deutschen Hochschulen ein Gesicht zu geben. Der Preisträger erhält die Auszeichnung durch das kombinierte Stipendien- und Betreuungsprogramm (Stibet) des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD).

Filip Wilczynski ist in Leszno in Polen geboren und aufgewachsen. Über das Programm „Sommer im Schloss“ kam er 2014 nach Deutschland und lernte den kleinsten DHBW-Campus kennen. Seit 2016 studiert er in Bad Mergentheim BWL/International Business mit der Vertiefung Innovation und Technik. Aktuell befindet er sich in der vierten Praxisphase bei seinem Dualen Partner Roto.

„Das duale Studium ist für mich eine gesunde Mischung aus Theorie und Praxis, da fachliches Wissen aber auch praktische Ansätze zur Problemlösung vermittelt werden. Zudem fühle ich mich in Bad Mergentheim sehr wohl, die offene und freundliche Atmosphäre hat mir das Einleben erleichtert“, so Wilczynski. Prof. Dr. Rainer Jochum, Studiengangsleiter BWL/International Business, begründet die Auswahl folgendermaßen: „Herr Wilczynski zeigt bemerkenswert positive Studienleistungen. Und zusätzlich zu dem notwendigen sehr hohen Einsatz für das duale Studium engagiert er sich auch außerhalb des Curriculums für die Belange der Mitstudierenden.“