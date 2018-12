Stück Tradition kehrt zurück

Markelsheim.„Jazzen bis das Christkind kommt“, heißt des beim traditionellen Weihnachtskonzert der „New Jazzattack“-Big Band.

Freunde der Jazzmusik können sich die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest auch in diesem Jahr wieder mit der New Jazzattack-Big Band verkürzen. Am Samstag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr veranstaltet die Jazzformation der Jugendmusikschule Bad Mergentheim ihr traditionelles Weihnachtskonzert im Zehntkeller in Markelsheim.

Für viele Fans der New Jazzattack-Big Band kehrt nach einjähriger Pause ein Stück Tradition zurück: Das Weihnachtskonzert im Markelsheimer Zehntkeller. Das Publikum erwartet die familiäre und gemütliche Stimmung des Zehntkellers.

Neben exzellentem Big Band-Sound mit diversen Weihnachtsmedleys liegt das Augenmerk auf Gesangsstücken von Anja Ball sowie Musik z. B. von Andy Weiner, Slide Hampton und Sammy Nestico.

Verstärkung im Satz und in Sachen Improvisation gibt es durch gute Freunde aus der Würzburger Jazz Szene. Mit Daniel Tornier an den Drums, Stefan Schneider an der Trompete und Dirk Rumig am Saxophon freut sich auch Newjazzattack auf dieses Konzert. Zudem gibt es eine weihnachtliche Nachwuchs-Überraschung.

Die New Jazzattack Big Band der Jugendmusikschule Bad Mergentheim zeichnet sich durch die Vielfältigkeit ihrer Mitglieder sowie ihrer Stilrichtungen aus. Die Musikformation aus Amateuren und Profis unter der Leitung des Jazztrompeters Christoph Lewandowski aus Würzburg, der seit elf Jahren die Band mit Enthusiasmus bereichert, begeistert ihr Publikum mit einer musikalischen Bandbreite vom klassischen Big Band-Swing bis hin zum rhythmischen Latin-Jazz. Newjazzattack würde sich über Nachwuchs freuen, nach Absprache mit Christoph Lewandowski besteht die Möglichkeit, an Proben teilzunehmen. Einlass ab 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018