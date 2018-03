Stürmische Ovationen im Großen Kursaal

Anzeige

Um das Fünf-Jahr-Jubiläum der Kopernikus-Revue besonders festlich zu gestalten, spielte sich die Bühnenshow mit insgesamt über 180 Musikern, Sängern, Tänzern und Darstellern dieses Mal in der Kulisse eines Luftschlosses ab, an der auch das Kunst- und Sportprofil der Schule mitwirkte. Zur konzentrierten Vorbereitung dieses großen Schulprojekts hatten sich die Schüler mit ihren Lehrkräften insbesondere für drei Tage in der Musikakademie auf Schloss Weikersheim einquartiert. Dabei standen anstelle von Fachunterricht viele Chor-, Tanz- und Instrumentalproben sowie ein Moderationscoaching auf dem Stundenplan.

Im Dezember 2017 habe die Universität Würzburg an der KRS eine Untersuchung gestartet, die sich mit dem Zusammenhang zwischen musikalischen und kognitiven Fähigkeiten beschäftige, berichtete KRS-Rektor Heiko Knebel bei Begrüßung der zahlreichen Besucher und Ehrengäste.

Allerdings hätten erste Ergebnisse gezeigt, dass heute immer weniger Familien gemeinsam musizierten und somit auf eine leicht zugängliche Bildungsmaßnahme für das Gehirn verzichteten. Am besten sei es jedoch, wenn Musik zum Gemeinschaftserlebnis werde, wie sich auch wieder bei den Vorbereitungen auf die diesjährige Kopernikus-Revue gezeigt habe. „Spätestens die Probentage im Schloss Weikersheim haben die Zusammengehörigkeit geprägt“, betonte Knebel.

Im Anschluss daran reflektierten die Protagonisten in bewährter Manier das vergangene Jahr mit Musik, Tanz und szenischem Spiel und führten so dem Namenspatron ihrer Schule sowie dem Publikum vor Augen, was die Welt 2017 bewegt habe. Zugleich war „Rückblick aus dem Luftschloss – fulfilled and shattered dreams“ auch eine Reminiszenz an die gemeinsamen Vorbereitungstage und vermeintlichen Erlebnisse auf Schloss Weikersheim.

Als Rahmenhandlung begaben sich drei Schülerinnen in der Nacht auf „Geisterjagd“ und begegneten dabei allerlei Spukfiguren verschiedenster Arten wie etwa dem „Schöngeist“ oder jedoch dem „Quälgeist“, die für ebenso unterschiedlich geartete Ereignisse des Jahres 2017 standen.

Umrahmt von jeweiligen Musikstücken, Tanz- und Choreografie-Darbietungen sowie auf den Bühnenhintergrund projizierten Bildern, Texten und Visionen wurde zum Beispiel daran erinnert, dass weniger Arbeitslose und mehr Wachstum sowie ein neuer Rekord beim Seehundnachwuchs im Wattenmeer zu den positiven Meldungen gezählt hätten.

Bei einem Jahresrückblick 2017 gab es allerdings leider nicht nur schöne und erfreuliche Themen zu berichten, sondern ebenfalls unter anderem über Krisen, Kriege, Terroranschläge sowie über Großbrände, bei denen nicht nur „Feuerteufel“, sondern oft auch menschliche Hände im Spiel waren.

„Schließt ab mit dem, was war. Seid glücklich über das, was ist. Bleibt offen für das, was kommt. Das Leben ist schön, wenn auch nicht einfach“, lautete eine wesentliche Botschaft gegen Ende der Revue, die unter anderem mit der Europa-Hymne nebst Chorgesang sowie dem Robbie-Williams-Hit „I Love My Life“ und dem Appell „Bleiben Sie begeistert!“ abgeschlossen wurde.

Mit ihrer hoch unterhaltsamen Show präsentierten die vielen Akteure beeindruckende Einblicke in das breite Spektrum der Arbeitsgemeinschaften und Profilklassen an der KRS. Neben dem Schüler-Chor „KOP-Stars“, dem Lehrerchor und einer Begleitband war auch das neu gegründete „KOP-Orchester“ zu hören, das sich weitgehend aus Instrumentalisten des Musikprofils der Klassen fünf bis acht zusammensetzt.

Die Tanz-AG rundete mit temperamentvollen und mitreißendenden Schaueinlagen das zirka zweistündige und sehr kurzweilige Programm ab.

Neben den zwei Abendveranstaltungen fand außerdem am Mittwochnachmittag eine ebenfalls gut besuchte Zusatzvorstellung insbesondere für Bad Mergentheimer Grundschüler und deren Eltern statt, so dass an den beiden Tagen nach Knebels Schätzungen insgesamt rund 1100 Besucher verzeichnet wurden.

„Die Geister des Schlosses Weikersheim wurden wieder erweckt. Ihr wart super und habt Riesiges geleistet“, zeigte sich Knebel bei einem Dank an alle Akteure sichtlich beeindruckt und begeistert von der Musik- und Tanzrevue sowie den Mitwirkenden und deren Darbietungen.

Dem stand das Publikum in keiner Weise nach, das diese mit stürmischen Ovationen für deren äußerst engagierte und gelungene Leistungen absolut angemessen und verdient würdigte.

In der Pause sorgten zahlreiche Eltern für die kulinarische Versorgung der Gäste.

